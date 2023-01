Hugh Jackman supplie les électeurs des Oscars de ne pas nommer Ryan Reynolds : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kristin Callahan/Everett Collection

Hugh Jackman met un pied à terre contre une éventuelle nomination aux Oscars pour Ryan Reynolds d’une manière hilarante. Dans une vidéo qu’il a publiée sur Twitter le matin du 4 janvier, l’acteur et chanteur de 54 ans a supplié les membres de la Motion Picture Academy de ne pas nommer la chanson “Good Afternoon” du dernier film de vacances de Ryan pour AppleTV, Fougueux, pour le trophée de la chanson originale lors de la prochaine 95e cérémonie des Oscars. “Nous sommes en 2023 et je voulais vraiment envoyer un message positif au début de l’année, mais les événements récents ont rendu cela impossible”, a commencé Jackman dans sa vidéo alors qu’il était assis sur une chaise blanche.

Mais ne vous méprenez pas… pic.twitter.com/8ymOYUOq9m —Hugh Jackman (@RealHughJackman) 4 janvier 2023

Il a poursuivi en louant à quel point “génial” Fougueuxune comédie musicale racontant Charles Dickens‘ Un chant de noel, est et a même dit qu’il l’avait regardé avec toute sa famille et “s’était bien amusé”. Il a spécifiquement salué les performances des stars Will Ferrel et Octavia Spencerainsi que les écrivains, Benj Pasek et Justin-Paulqui a composé la musique et les paroles de Le plus grand showman, dans lequel Hugh a joué. Il a ensuite pivoté pour parler de leur chanson “Good Afternoon”, qu’il a qualifiée de “brillante”.

“Cependant”, a-t-il poursuivi, “je viens d’entendre que l’Académie a présélectionné ‘Good Afternoon’ dans la catégorie Meilleure chanson. Maintenant, Ryan Reynolds obtenant une nomination dans la catégorie Meilleure chanson rendrait la prochaine année de ma vie insupportable. Ce serait le cas. Je veux dire, je dois passer un an avec lui en train de tourner Carcajou et Dead Pool. Croyez-moi, ce serait impossible. Ce serait un problème.

S’assurant que ses préoccupations étaient parfaitement claires, il a ajouté: “Donc, juste pour récapituler: l’amour Fougueux, aime Will, aime Octavia, aime la chanson ‘Good Afternoon’. Mais s’il vous plaît, s’il vous plaît, du fond du cœur, ne validez pas Ryan Reynolds de cette façon. S’il vous plaît.”

Ryan, 46 ans, a rapidement remarqué le coup comique et a répondu avec son propre tweet. “Je pense que les deepfakes qui ont chanté et dansé pour Will et moi aimerions jouer aux Oscars”, a-t-il écrit.

Être en désaccord. Je pense que les deepfakes qui ont chanté et dansé pour Will et moi aimerions jouer aux Oscars. https://t.co/tjI8NwfdKc —Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 4 janvier 2023

Hugh est actuellement sur sa dernière étape de sa course à Broadway L’homme de la musique puis reprendra son rôle de Wolverine dans Dead Pool 3, qui met en vedette Ryan en tant que personnage principal. Ils ont annoncé la nouvelle en septembre 2021 via Twitter, surprenant agréablement les fans dans le processus.

La femme de Ryan Reynolds : tout sur son mariage avec Blake Lively et ses relations passées

Heureusement, Hugh peut ressentir une partie de son animosité envers le père de trois enfants (avec un en route !) Au cours de la troisième tranche de Dead Pool, comme il a expliqué que Wolverine et Deadpool ne s’entendront pas lors d’une apparition sur Le podcast du film Empire. “[Wolverine is] frustré par lui [and] veut être à un million de kilomètres de lui ou veut le frapper à la tête », a-t-il expliqué. “Malheureusement, il ne peut pas être à des millions de kilomètres de lui dans ce film, donc je vais probablement le frapper souvent à la tête.”

