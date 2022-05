Hugh Jackman s’amuse à jouer aussi “arrogant que possible”

“C’était une sorte de miracle que je me sois lancé dans le théâtre musical”, a déclaré l’autre jour l’acteur Hugh Jackman, se souvenant du début de sa carrière en 1995. “Je venais juste d’obtenir mon diplôme, et mon agent a dit qu’ils ne trouvaient personne jouer Gaston dans [the Australian production of] “La Belle et la Bête”, alors je suis entré et j’ai essayé. J’ai eu le rôle, mais c’était dans mon contrat de prendre des cours de chant une fois par semaine. Je me suis vraiment senti comme un étranger depuis le début.

Maintenant en lice pour son troisième Tony Award, pour son interprétation de l’escroc américain Harold Hill dans une reprise de “The Music Man”, le natif australien a raconté ce que c’était que de retourner sur scène pour sa première comédie musicale à Broadway depuis 2003. (Bien qu’il ne soit pas un parfait inconnu, il a joué dans “A Steady Rain” en 2009 et “The River” en 2014.) Tout au long d’une heure d’après-midi dans un hôtel de Midtown, Jackman est apparu comme un artiste curieux qui conduit par l’affirmative; c’est un charme désarmant sculpté dans la considération et la confiance.

Malgré sa longue liste de crédits et de distinctions, Jackman, 53 ans, semble aussi désireux de plaire que de se lancer dans la prochaine aventure. Il a un esprit curieux, que j’ai expérimenté de première main lorsqu’il a audité un cours d’histoire du cinéma de troisième cycle à l’Université de Columbia, auquel j’ai également assisté au semestre de printemps 2020. Son amie Annette Insdorf a enseigné le cours, et lorsque la pandémie a mis fin aux cours en personne, Jackman a continué à assister aux séminaires de quatre heures via Zoom.

« J’ai une compréhension profane du cinéma. Je demandais aux réalisateurs cinq films que je devrais voir avant de mourir, et presque tous je n’avais jamais vu », a-t-il déclaré. “J’ai demandé de l’aide à Annette et elle m’a dit de suivre son cours.”