Hugh Jackman révèle le secret de son corps de super-héros

Hugh Jackman a révélé comment il a conservé sa silhouette de super-héros grâce à la méditation.

Dans une conversation exclusive avec Personnes, L’acteur de 55 ans s’est confié sur la méditation et sur la façon dont elle l’aide dans sa carrière d’acteur.

« Je pensais que cela m’aiderait vraiment dans mon métier d’acteur. C’est pour ça que j’y suis allé et ça m’a aidé », a déclaré Jackman au média.

« Cela vous aide à être plus présent, plus créatif, plus énergique, plus capable de vous connecter aux gens. »

L’acteur a révélé qu’il avait commencé à pratiquer la méditation alors qu’il était un « jeune étudiant en art dramatique », il y a 30 ans.

Il a poursuivi en disant : « Ce que j’ai réalisé très rapidement, c’est que cela a changé tout dans ma vie pour le mieux : mes relations, ma perception de qui je suis, ma responsabilité envers qui je suis – et littéralement, chaque aspect de ma vie a changé. »

Le Deadpool et Wolverine L’acteur a noté qu’il partage toute bonne chose qu’il connaît ou expérimente dans la vie avec ses proches, y compris la méditation transcendantale.

« Je suis une de ces personnes [where if] il y a quelque chose de bien dans ma vie — ça peut être un bon restaurant, une bonne promenade ou une belle journée — j’aime parler aux gens qui m’entourent, » Le plus grand showman dit.

« Tu devrais aller voir ça. J’aime partager ça. C’est quelque chose qui me tient à cœur et qui est très important pour moi », a-t-il ajouté.