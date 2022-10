Hugh Jackman partage une photo de retour hilarante avec Ryan Reynolds des décors de Deadpool

Jeudi, la star hollywoodienne Hugh Jackman a partagé une photo de retour avec Ryan Reynolds déguisé en Deadpool. S’adressant à Instagram, Hugh a partagé la photo qu’il a sous-titrée, “Légende ceci. #throwback.”

Sur la photo, on pouvait voir l’acteur de Logan enfiler une robe de bain et se brosser les dents, debout aux côtés de l’acteur Ryan Reynolds déguisé en son personnage Deadpool. Peu de temps après que l’acteur a partagé le message, les fans ont partagé leur enthousiasme pour son retour dans le troisième volet de “Deadpool” en tant que Wolverine. “J’ai hâte de vous voir dans Deadpool 3”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “La fois où Deadpool a attrapé Wolverine sous la douche.”

Récemment, l’acteur Ryan Reynolds a partagé une vidéo et a annoncé que Hugh Jackman reviendrait en tant que son personnage à succès Wolverine dans Deadpool 3. Deadpool film depuis un bon moment maintenant”, a déclaré Reynolds dans la vidéo, faisant référence à l’Expo D23 début septembre.





“Hey, Hugh, tu veux jouer à Wolverine une fois de plus ?” Reynolds a demandé alors que Jackman passait en arrière-plan. “Ouais, bien sûr, Ryan”, a répondu Jackman.

La vidéo se termine par « I Will Always Love You » de Whitney Houston – sous-titré « I will always love Hugh » – et un teaser « Coming Hugh ». Le logo Deadpool est apparu, puis est rapidement découpé en tranches par les griffes d’adamantium de Wolverine. les fans ont vu Jackman dans le rôle de Wolverine dans “Logan”, classé R en 2016, réalisé par James Mangold. Wolverine est décédé à la fin du film et Jackman a déclaré à plusieurs reprises que le film était son chant du cygne dans le rôle. On ne sait pas encore comment il apparaîtra dans Deadpool 3, qui sortira en salles le 6 septembre 2024.