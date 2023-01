Hugh Jackman partage son moment le plus embarrassant en tant qu’acteur : “Le doozy de tous les doozies”

Hugh Jackman tire le rideau sur sa carrière d’acteur – et donne peut-être trop d’informations à ses fans.

Lors d’une récente interview avec British Vogue pour leur portefeuille Hollywood 2023 mettant en vedette 31 des plus grandes stars d’aujourd’hui, Jackman a révélé son moment le plus embarrassant en tant qu’acteur, appelant le moment, “le doozy de tous les doozies”.

“J’ai pissé dans mon pantalon sur scène. C’est le doozy de tous les doozies”, a partagé Jackman. “Le médecin m’a dit que j’étais déshydraté, alors, suivant les instructions, j’ai bu tellement d’eau qu’au moment où je faisais ce numéro – en collants rouges, comme Gaston dans ‘La Belle et la Bête’ – j’avais essentiellement le choix de pisser mon pantalon ou ne pas chanter.”

Jackman a dépeint le principal antagoniste dans l’adaptation de Broadway en 1995 de l’histoire basée sur le film de Disney sorti quatre ans auparavant en 1991.

Jackman a commencé sa carrière au milieu des années 90 et, selon la star, sa passion et son amour pour l’industrie du divertissement ne se sont pas estompés après toutes ces années. Jackman a déclaré à la sortie qu’il aimait la sensation qu’il ressentait en marchant sur scène, en disant “quand tout coule, c’est aussi libre et aussi exaltant que tout ce que j’ai jamais vécu dans ma vie.”

“Je souhaite à Dieu que je puisse l’avoir à chaque fois que je le fais”, a-t-il ajouté. “Je ne sais pas, mais quand cela arrive, c’est transcendant.”

Alors que Jackman aime sa carrière, il admet qu’il y a quelques défis.

“La télévision a explosé. Il y a tellement de bonnes écritures. Et j’ai parfois du mal à prendre des décisions, surtout quand il y a deux choses que j’aime entre lesquelles je dois faire un choix”, a expliqué Jackman. “Cela a été le plus difficile. C’est le meilleur problème à avoir!”

Jackman est à Broadway dans le cadre du casting de “The Music Man” depuis 2021, avec sa dernière performance le 15 janvier. Il devrait reprendre son rôle de Wolverine pour “Deadpool 3” aux côtés de Ryan Reynolds, qui joue le personnage titulaire .

Pour tous ceux qui ne savent pas comment Jackman jouera à nouveau Wolverine après la mort apparente du personnage dans le film “Logan” de 2017, Jackman a remis les pendules à l’heure dans une vidéo Instagram l’année dernière mettant également en vedette Reynolds.

“Vous avez des questions”, commence Reynolds.

“Oui. J’avais beaucoup de questions”, dit alors Jackman. “Mais rassurez-vous, nous allons y répondre tout de suite. Comme par exemple, comment Wolverine est-il en vie après ‘Logan?'”

Reynolds intervient alors et dit: “” Logan “a lieu en 2029. Chose totalement distincte. Logan est mort dans” Logan “. Sans toucher à ça.”

“Deadpool 3” devrait faire ses débuts en 2024.