Hugh Jackman et Sutton Foster « se faufilent » pour garder leur histoire d’amour secrète au milieu du divorce de ce dernier | Hollywood

Après le divorce de Sutton Foster, des sources ont révélé à Page Six que l’acteur Younger et Hugh Jackman gardaient leur histoire d’amour à l’abri des regards du public. Selon les sources, le couple est inséparable et follement « amoureux ». Foster a demandé le divorce de son ex-mari, Ted Griffin, cette semaine. Leur divorce est intervenu après 10 ans de mariage avec le scénariste d’Ocean’s Eleven. Sutton Foster et Hugh Jackman seraient profondément amoureux et préféreraient garder leur relation privée après le récent divorce de Foster. Photo de Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Photo de Evan Agostini/Invision/AP)

Foster et Jackman passent tout leur temps ensemble

Des sources ont déclaré en exclusivité au média : « Ils passent tout leur temps libre ensemble. Ils forment un couple régulier, ils sont juste en privé. Ils ont également révélé que les deux hommes « se faufilaient » pour ne pas se faire prendre et pour se tenir à distance des feux de la rampe. L’acteur des X-Men a assisté à la dernière émission à succès de Foster, Once Upon a Mattress, en août.

Jackman et Foster se connaissent depuis qu’ils ont travaillé ensemble sur Broadway The Music Man qui avait un excellent rhum de décembre 2021 à janvier 2023. Une source avait précédemment révélé au média : « Ils sont à 100 % ensemble et sont amoureux et veulent passer le reste de leur vie ensemble. Pendant ce temps, selon une source récente, « ils sont toujours ensemble. Ils font tout leur possible pour le cacher, mais c’est de notoriété publique.

Jackman a mis fin à son mariage de 27 ans avec Deborra-Lee Furness en septembre 2023. L’ancien couple a cité la « poursuite de notre croissance individuelle » comme motif de divorce dans un communiqué. Jackman a deux enfants issus de son ancien mariage tandis que Foster partage un seul enfant avec son ex-mari.

Foster décrit Jackman comme son « meilleur ami »

Dans une précédente interview avec Vogue, Foster a décrit sa collaboration avec la star de The Greatest Showman. Elle a déclaré au magazine de mode : « Il a la réputation irréprochable d’être l’homme le plus travailleur, incroyablement gentil et généreux – et tout cela est vrai. Il désarme tout le monde et il ne fait rien contre lui.»

Elle a ajouté que Jackman est « devenu l’un de mes meilleurs amis, ce qui a été une surprise, car on se lance généralement dans ces choses en pensant : « Eh bien, j’espère que nous nous entendrons bien ». Mais nous venons de passer le Memorial Day avec nos familles. C’est vraiment amusant de rencontrer de nouveaux amis après 40 ans.