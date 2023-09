Hugh Jackman et sa femme se séparent

Hugh Jackman et son épouse Deborra-Lee Furness ont annoncé leur séparation après 27 ans de mariage.

«Nous avons eu la chance de partager près de trois décennies ensemble en tant que mari et femme dans un mariage merveilleux et aimant. Notre voyage est désormais en train de changer et nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre croissance individuelle », ont annoncé les deux hommes dans une déclaration à People.

« Notre famille a été et sera toujours notre plus grande priorité. Nous entreprenons ce prochain chapitre avec gratitude, amour et gentillesse », ont-ils poursuivi. « Nous apprécions grandement votre compréhension quant au respect de notre vie privée alors que notre famille traverse cette transition dans toutes nos vies. »

Jackman et Furness se sont mariés en 1996.

CNN a contacté les représentants de Jackman pour commentaires.

Leur déclaration était signée « Deb et Hugh Jackman » et concluait : « C’est la seule déclaration que l’un ou l’autre de nous fera. »