Hugh Jackman et sa femme se séparent

NEW YORK –

Hugh Jackman et Deborra-lee Jackman ont décidé de mettre fin à leur mariage après 27 ans et deux enfants.

« Nous avons eu la chance de partager près de trois décennies ensemble en tant que mari et femme dans un mariage merveilleux et aimant. Notre voyage est désormais en train de changer et nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre croissance individuelle », ont-ils déclaré dans le communiqué commun. Leur séparation a été annoncée pour la première fois par le magazine People.

Ils ont déclaré que cette déclaration serait la seule sur leur rupture. Ils ont ajouté que leur famille est leur plus grande priorité et qu’ils entreprendront « ce prochain chapitre avec gratitude, amour et gentillesse ».

Un représentant du couple a confirmé cette déclaration à l’Associated Press vendredi.

Le couple s’est rencontré en 1995 sur le tournage d’une émission de télévision australienne où tous deux étaient acteurs. Deborra-lee Furness était à l’époque la plus établie des deux. Ils se sont mariés en 1996 et ont eu deux enfants : Oscar, aujourd’hui âgé de 23 ans, et Ava, aujourd’hui âgée de 18 ans. Jackman est également devenu une célébrité à Hollywood et à Broadway.

Le couple est un pilier du tapis rouge depuis des années, posant ensemble aux Oscars, lors d’événements à Broadway et au Met Gala, y compris lors de la dernière édition en mai. Ils ont assisté ensemble à Wimbledon en juillet.

En avril, Jackman a célébré son 27e anniversaire avec un hommage sur Instagram.

« Je t’aime tellement. Ensemble, nous avons créé une belle famille. Et la vie », a-t-il écrit. « Votre rire, votre esprit, votre générosité, votre humour, votre insolence, votre courage et votre loyauté sont un cadeau incroyable pour moi. »

Furness, 67 ans, milite en faveur des orphelins et de l’adoption, en particulier dans son Australie natale, et l’un des membres fondateurs de la Semaine nationale de sensibilisation à l’adoption.

Jackman, 54 ans, qui a joué le super-héros Wolverine dans plusieurs films, reprend le rôle dans « Deadpool 3 », qui est suspendu en raison de la grève des acteurs.