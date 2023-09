Hugh Jackman et sa femme Deborra-lee Furness se séparent après 27 ans de mariage

Hugh Jackman et sa femme Deborra-lee Furness décident d’arrêter.

Dans une déclaration mutuelle partagée avec People, l’ancien couple a déclaré : « Nous avons eu la chance de partager près de trois décennies ensemble en tant que mari et femme dans un mariage merveilleux et aimant. Notre voyage est maintenant en train de changer et nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre croissance individuelle.

Ils ont poursuivi : « Notre famille a été et sera toujours notre plus grande priorité. Nous entreprenons ce prochain chapitre avec gratitude, amour et gentillesse. Nous apprécions grandement votre compréhension quant au respect de notre vie privée alors que notre famille traverse cette transition dans toutes nos vies. «

« C’est la seule déclaration que l’un ou l’autre de nous fera », conclut le communiqué.

Le couple, qui s’est rencontré en 1995, a deux enfants ensemble, un fils de 23 ans, Oscar, et une fille, Ava, 18 ans.

Bien que Jackman et Furness n’aient jamais été extrêmement ouverts sur les tenants et les aboutissants de leur relation, Jackman a fait une déclaration émouvante à son sujet dans un discours d’acceptation en 2018 au Festival international du film de Santa Barbara.

« Vous avez cru en moi alors que je ne pouvais pas. Vous m’avez aimé avec une passion et une profondeur dont j’ignorais même l’existence – et je ne pense même pas avoir senti que je méritais. Vous m’avez poussé et encouragé. quand j’avais peur de m’aventurer dehors. Vous m’avez souri en souriant. Vous m’avez chanté en chantant. Vous m’avez aimé en aimant et comme tout ce que je fais dans ma vie, je partage cela avec vous. Je vous aime », a-t-il déclaré. .

Pour célébrer leur anniversaire l’année dernière, Jackman a publié un post Instagram qui lui est dédié, en écrivant : « Aujourd’hui, je célèbre 26 ans de mariage avec ma femme extraordinaire. Chaque jour est rempli de rires, de joie et de backgammon !!!! Deb, tu illumines ma vie. Je t’aime de tout mon cœur! »

Plus tôt cet été, les deux ont été aperçus lors d’un concert de Pink à Londres lors d’une rare apparition publique. Ils étaient tous souriants et se tenaient la main. Sur l’une des photos, il avait posé sa main sur son épaule tout en souriant vers la caméra.

Jackman s’est également rendu sur Instagram pour lui consacrer un doux message à l’occasion de son anniversaire l’année dernière, en écrivant : « Joyeux anniversaire à mon extraordinaire épouse. C’est la 28ème fois que je célèbre cette journée avec toi. Tu m’as appris beaucoup de choses, y compris comment célébrer. Célébrez la vie, la famille, l’amitié et l’amour. Votre lumière et votre joie illuminent tout autour de vous ! »

« Les enfants et moi profitons de cette lueur chaque jour et aujourd’hui, nous prions pour que vous ressentiez tout l’amour qui vous est renvoyé. x Je t’aime », a-t-il conclu.

Les deux se sont rencontrés en 1995 lorsqu’ils sont tous deux apparus dans une série télévisée australienne intitulée « Corelli ». Alors que Jackman était nouveau dans le métier d’acteur à l’époque, il a rappelé à People en 2017 : « Deb, c’était une grande star… On me prend en charge et Deb est sur le siège avant de la voiture. Je n’oublierai jamais.

« Elle a enlevé sa ceinture de sécurité, s’est retournée, a tendu la main, a enlevé ses lunettes de soleil et a dit : ‘Salut, je m’appelle Deborra-lee Furness, ravie de vous rencontrer.’ Je me souviens avoir pensé : ‘J’aime cette fille.' »