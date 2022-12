Hugh Jackman et sa femme Deborra-Lee Furness dansent aux côtés de Ryan Reynolds dans une vidéo de vacances

Hugh Jackman et sa femme Deborra-Lee Furness “dansent pendant les vacances” dans une nouvelle vidéo Instagram.

Jackman a posté un court clip sur la plate-forme de médias sociaux de lui-même et de sa femme dansant sur la chanson “Finesse” de Bruno Mars devant leur sapin de Noël entouré de cadeaux.

“Deb et moi dansons pendant les vacances ! Merci à Mishay et Pedro pour les étapes et la patience”, a écrit Jackman en légende de la vidéo.

Avant que les deux ne commencent à groover, la caméra suit Jackman, qui marche devant une découpe grandeur nature de Ryan Reynolds, qui se tenait à côté de l’arbre de Noël du couple.

Les deux acteurs sont amis depuis de nombreuses années et jouent ensemble dans le prochain film “Deadpool”, qui devrait sortir en 2024. Les deux ont annoncé qu’ils seraient dans le film en septembre, lorsque Jackman jouera Wolverine et Reynolds reviendra en tant que Deadpool.

Reynolds a récemment joué dans le film de vacances “Spirited” avec Will Ferrell, d’où la découpe en carton dans la vidéo de Jackman semble provenir.

Jackman et Furness sont mariés depuis 1996. Ils se sont d’abord rencontrés sur le tournage de l’émission télévisée “Correlli”. Le couple hollywoodien partage désormais deux enfants, Oscar et Ava.

Jackman poste souvent sa femme sur son Instagram. Le mois dernier, Jackman a posté un message sincère à Furness sur Instagram pour son anniversaire.