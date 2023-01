Hugh Jackman et Laura Dern parlent de “The Son” et de l’importance de la santé mentale – National

En tant que parents eux-mêmes, Hugh Jackman et Laura Dern savent à quel point il peut être difficile d’élever un enfant aujourd’hui.

Dans leur nouveau film Le fils, les acteurs tissent habilement une histoire intense de traumatisme familial, intergénérationnel, de culpabilité et d’amour. Écrit et réalisé par Florian Zeller, Le fils est le deuxième d’une série de pièces de théâtre transformées en films et fait suite au film nominé aux Oscars de Zeller Le pèreavec Anthony Hopkins.

Dans ce deuxième épisode, Jackman – qui joue le fils de Hopkins, Peter – élève ses propres enfants tout en se débattant avec la relation toujours compliquée entre lui et son père. Peter, qui s’est récemment remarié et a un fils en bas âge avec sa nouvelle épouse Beth (jouée par Vanessa Kirby), est convoqué pour aider son ex-femme Kate (jouée par Laura Dern) à élever leur fils adolescent troublé Nicholas (joué par Zen McGrath).

La performance de Jackman dans Le fils lui a valu une nomination aux Golden Globes du meilleur acteur dans un film dramatique.

Hugh Jackman, Laura Dern et Zen McGrath dans une photo de ‘The Son.’.

Quelques minutes après la sombre ouverture du film, il est évident Le fils est un larmoyant. Même Jackman et Dern ont déclaré qu’ils avaient souvent du mal à laisser leurs émotions au travail à la fin de chaque journée.

Sarah Do Couto de Global News s’est entretenue avec les deux acteurs pour parler de l’importance de la santé mentale, de la famille et de la communication honnête.

(Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview avec les deux stars, en haut.)

—

‘Le fils’ sortira dans les cinémas partout au Canada le 20 janvier 2023.