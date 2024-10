Hugh Jackman et Kate Hudson joueront dans le film musical « Song Sung Blue »

Hugh Jackman et Kate Hudson incarneront un couple marié qui forme un groupe hommage à Neil Diamond dans le prochain drame musical de Craig Brewer, « Song Sung Blue ».

Par Focus Features et Davis Entertainment, la production du film a commencé le 14 octobre. Le casting est complété par Michael Imperioli, Fisher Stevens et Jim Belushi, aux côtés d’Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir et Hudson Hilbert Hensley.

« Song Sung Blue », basé sur le documentaire du même nom de Greg Kohs de 2008, suit l’histoire vraie du couple de Milwaukee, Mike et Claire Sardina, des musiciens malchanceux qui sont devenus des icônes locales en se produisant sous le nom de « Lightning & Thunder ». » Le film emprunte également son nom à la chanson Diamond de 1972.

John Davis et John Fox pour Davis Entertainment produisent aux côtés du scénariste-réalisateur Brewer. Erika Hampson et Kohs sont producteurs exécutifs.

Focus a développé le film et détient les droits mondiaux, tandis qu’Universal Pictures International s’occupera de la distribution internationale.

Jackman et Hudson ont tous deux montré leurs talents de chanteur ces derniers temps. Le héros de « Deadpool & Wolverine » a récemment annoncé une résidence de 12 concerts au Radio City Music Hall, au cours de laquelle il présentera des chansons de « The Boy From Oz », The Greatest Showman » et « The Music Man ». Et Hudson a signé avec Virgin Records cette année avant son premier album « Glorious », ce qui prouve qu’elle aurait pu jouer de manière crédible une star et pas seulement une groupie dans « Almost Famous », comme Variété» a observé Chris Willman.

La prochaine liste de Focus Features comprend le biopic LEGO de Pharrell Williams « Piece by Piece », la réimagination de « Nosferatu » par Robert Eggers et le thriller papal d’Edward Berger « Conclave ».