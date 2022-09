Hugh Jackman est de retour dans le rôle de Wolverine dans “Deadpool 3” de Ryan Reynold

Hugh Jackman entrera dans l’univers cinématographique Marvel aux côtés de Ryan Reynolds dans “Deadpool 3” qui sortira en salles le 6 septembre 2024.

Reynolds, qui a dépeint le “merc avec une bouche” dans plusieurs projets de la 20th Century Fox, a annoncé via les réseaux sociaux que lui et Jackman étaient sur le point de s’associer pour le premier tour de Deadpool en tant que propriété Disney.

“Salut tout le monde, nous sommes extrêmement tristes d’avoir raté D23, mais nous travaillons très dur sur le prochain film ‘Deadpool’ depuis un bon moment maintenant”, a déclaré Reynolds dans la vidéo, assis sur son canapé. “J’ai dû vraiment chercher mon âme sur celui-ci. Sa première apparition dans le MCU doit évidemment se sentir spéciale. Nous devons rester fidèles au personnage, trouver une nouvelle profondeur, une nouvelle motivation, ce qui signifie que chaque Deadpool doit se démarquer et se tenir debout. Cela a été un défi incroyable qui m’a forcé à plonger profondément à l’intérieur.

“Hey, Hugh, tu veux jouer à Wolverine une fois de plus ?” demande Reynolds alors que Jackman marche à l’arrière du plan.

“Ouais, bien sûr Ryan”, répond Jackman.

Disney avait précédemment déclaré que Deadpool serait intégré au MCU, mais il n’était pas clair quand le personnage obtiendrait un film autonome et où il s’intégrerait dans la plus grande étendue du multivers.

Deadpool est l’une des nombreuses propriétés de bande dessinée que Disney a acquises lors de l’achat de 20th Century Fox en 2019. Les X-Men et les Fantastic Four devraient également apparaître dans des films au cours des prochaines années.

Les films Deadpool de Reynold sont rares à Hollywood. “Deadpool” et “Deadpool 2” ont été classés R et ont généré chacun plus de 780 millions de dollars dans le monde. C’est probablement la raison pour laquelle Disney a accepté de laisser “Deadpool 3” être classé R, même si le reste de la filmographie du MCU est classé PG-13 ou moins.