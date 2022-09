Hugh Jackman de retour en tant que Wolverine pour Ryan Reynolds ‘Deadpool 3’

Les fans de Marvel se réjouissent alors que Hugh Jackman aux côtés de Ryan Reynolds confirme qu’il reprendra son rôle de Wolverine pour Dead Pool 3.

Depuis que l’univers cinématographique Marvel a fermé ses portes sur Infinity Saga et que les fuites de Thanos se sont déchaînées en ligne au point de ne plus pouvoir les contenir. Plusieurs rumeurs sur leurs émissions Disney se sont répandues parfois près de six mois avant les premiers épisodes du premier épisode. Dans le cas de Mme Marvel, il a été divulgué que Captain Marvel ferait une apparition dans la scène post-crédit avant de voir le premier épisode. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la fuite des trois Spider-men dans le troisième film Spider-man de Tom Hollands qui a fui en 2018 avant même que le deuxième film ne sorte en salles.

L’une des rumeurs les plus importantes et les plus susceptibles de ne pas se produire a été étonnamment confirmée hier directement de la source et deux ans avant la sortie du film. Ryan Reynolds et Hugh Jackman confirment enfin que Hugh jouera à nouveau Wolverine dans le troisième épisode de Deadpool. Si vous avez suivi Hugh, vous savez que c’est quelque chose dont il a laissé entendre qu’il n’arriverait jamais, mais mieux vaut croire que Disney paie bien pour changer d’avis. Votre meilleur ami qui regarde dans le film aide probablement beaucoup aussi.

Les fans ont été déçus lorsque ni annoncé le film à San Deigo Comic-Con ni Disney’s D23 après de longues rumeurs, mais ils ont ensuite plus de questions que de réponses. Ryan et Hugh se sont associés pour une autre vidéo sur le film qui doit sortir le 6 septembre 2024. Vous pouvez regarder la vidéo clarifiant les plus grandes questions sur le film ci-dessous.