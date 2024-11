Hugh Jackman convient en plaisantant que son ami Ryan Reynolds n’est pas drôle après les remarques de Martha Stewart

Hugh Jackman a rejoint Martha Stewart pour rôtir son ami Ryan Reynolds après que l’auteur du livre de cuisine ait affirmé que Reynolds n’était « pas si drôle » en personne.

Après que la star de « Deadpool » ait réagi aux affirmations de l’homme de 83 ans selon lesquelles il n’était pas aussi comique que beaucoup le pensent, Jackman a répondu au tweet de Reynolds Samedi.

« Enfin, quelqu’un le dit », a écrit l’homme de 56 ans – qui a joué dans « Deadpool & Wolverine » aux côtés de Reynolds.

Hugh Jackman a réagi samedi à Martha Stewart qualifiant Ryan Reynolds de « pas si drôle » via X. Getty Images

Vendredi, le père de quatre enfants a répondu à un tweet publié par Pop Crave, en désaccord fier avec la déclaration de Stewart sur son sens de l’humour.

«Je ne serais pas d’accord avec elle. Mais j’ai essayé ça une fois. La femme est étonnamment vive. Reynolds a écritavant d’ajouter : « Elle a vraiment réduit l’écart après environ un kilomètre et demi. »

La semaine dernière, l’ancienne de « Martha Stewart Living » est apparue dans le jeu télévisé « Rent Free » de Bilt Rewards de novembre et on lui a demandé de deviner qui les répondants considéraient comme les célébrités les plus amusantes avec qui sortir.

Stewart a critiqué le sens de l’humour de Reynolds lors d’une apparition dans le jeu télévisé « Rent Free » de novembre de Bilt Rewards. Loyer gratuit/récompenses Bilt

Au cours du jeu télévisé, il a été demandé à l’homme de 83 ans de deviner quelles personnes interrogées considéraient comme les célébrités les plus amusantes avec qui sortir. FilImage

« Il est probablement sur la liste simplement parce qu’il se couvre dans ses films et que vous ne voyez pas son visage », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Ryan Reynolds en fait-il partie ? »

Stewart n’a pas hésité à faire part aux téléspectateurs de son opinion sur son voisin.

« Tu veux savoir quelque chose ? Il n’est pas si drôle dans la vraie vie », a ajouté la personnalité de la télévision. « Non, il n’est pas si drôle. »

Elle a également affirmé que le mari de Blake Lively était « très sérieux ».

« Tu veux savoir quelque chose ? Il n’est pas si drôle dans la vraie vie », a-t-elle déclaré. « Non, il n’est pas si drôle. » Loyer gratuit/récompenses Bilt

« Il est probablement sur la liste simplement parce qu’il se cache dans ses films et qu’on ne voit pas son visage », a-t-elle plaisanté. Instagram/marthastewart48

Plus tard dans le jeu télévisé, Stewart a deviné que les acteurs Brad Pitt et George Clooney figuraient également dans la liste des célébrités. Or, ce n’était pas le cas.

« J’aimerais passer du temps avec ces gars-là », a-t-elle admis, ajoutant : « C’est vraiment agréable de sortir avec George. »

De nombreux fans de Reynolds ont profité des commentaires sous le tweet pour réagir aux remarques de Stewart.

Bien que Jackman ait rôti Reynolds sur X, les acteurs sont des amis de longue date. MM/ABACA/Shutterstock

Les amis plaisantent souvent sur les réseaux sociaux. ©Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection

« Je ne sais pas qui croire », a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a ajouté : « je ne sais pas, c’est assez hilarant si vous me demandez Martha. »

Pendant ce temps, un autre fan a écrit que « cette année » n’est « pas bonne pour Blake ou Ryan », faisant apparemment référence au drame « It Ends With Us » de Lively.

L’ancienne de « Gossip Girl », 37 ans, et son mari ont évité les ennemis et ont passé du temps de qualité ensemble lors des concerts Eras Tour de Taylor Swift à la Nouvelle-Orléans le week-end dernier.

Le couple – qui s’est marié en 2012 – a été photographié les nuits un et deux avec l’une de leurs filles.