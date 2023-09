Hugh Jackman continue sa sortie avec Ryan Reynolds après sa séparation – Hollywood Life

Crédit d’image : Dave Shopland/Shutterstock

Hugh Jackman53 ans, a été aperçu lors d’une sortie avec Ryan Reynolds46 ans, trois jours seulement après que lui et sa femme de 27 ans, Deborra Lee Furness, 67 ans, ont annoncé leur séparation. Les deux acteurs ont été photographiés marchant sur un trottoir à New York, NY, lundi, et discutaient alors qu’ils portaient des tenues décontractées. Le look de Hugh comprenait une veste noire sur une chemise blanche, un pantalon noir et des baskets noires et blanches, tandis que le look de Ryan comprenait un coupe-vent noir, un pantalon gris et des baskets blanches.

Cette sortie intervient deux jours seulement après que Hugh ait été vu lors d’une sortie en solo pour la première fois depuis que sa nouvelle partagée a été rendue publique. Il a admis qu’il traversait « une période difficile » lorsqu’il a été approché par un photographe dans la rue. Il a également déclaré qu’il ne pensait pas que ce soit le bon moment ou le bon endroit pour discuter davantage de la séparation.

Hugh et Deborra-Lee ont annoncé leur séparation vendredi dernier dans une déclaration commune. « Nous avons eu la chance de partager près de trois décennies ensemble en tant que mari et femme dans un mariage merveilleux et aimant », ont déclaré Hugh et Deborra-Lee. PERSONNES. « Notre parcours est désormais en train de changer et nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre croissance individuelle. »

« Notre famille a été et sera toujours notre plus grande priorité », poursuit le communiqué. «Nous entreprenons ce prochain chapitre avec gratitude, amour et gentillesse. Nous apprécions grandement votre compréhension quant au respect de notre vie privée alors que notre famille traverse cette transition dans toutes nos vies.

Peu de temps après la séparation, une source a déclaré Page six que la nouvelle n’a pas surpris la famille et les amis de l’ancien couple. « Les amis et la famille étaient au courant », a déclaré la source, avant d’ajouter que les problèmes dans leur mariage pourraient avoir commencé avant le retour de Hugh à Broadway en L’homme de la musique en février 2022.