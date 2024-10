Hugh Jackman aperçu dans le New Jersey en train de tourner un film basé sur une histoire vraie

Hugh Jackman était tout sourire et vagues alors qu’il tournait un film cette semaine dans le comté de Monmouth.

M. Wolverine lui-même était à Matawan pour filmer »Chanson chantée en bleu», un prochain film basé sur un histoire vraie.

Par Variety, Jackman, 56 ans, joue aux côtés d’un autre candidat aux Oscars Kate Hudson dans le film, qui est une adaptation du Documentaire 2008 du même nom de Greg Kohs.

Le documentaire était centré sur Mike et Claire Sardina, chanteurs de Milwaukee, Wisconsin, qui se produisent dans Lightning & Thunder, un Neil Diamant et Patsy Cline groupe hommage. Le documentaire et le film tirent leur nom du 1972 Chanson du diamant.

Jackman, deux fois lauréat de Tony (« The Boy from Oz »), n’est pas étranger aux rôles musicaux. Pour ce film, il incarne le rôle de Mike Sardina tandis que Hudson incarne Claire Sardina.

Avec Jackman et Hudson dans le film Focus Features, réalisé par Craig Brewer (« Dolemite is My Name », « Coming 2 America », « Hustle & Flow »), sont les stars des « Sopranos » primées aux Emmy Awards. Michael Impérioli, Jim Belushi, Fisher Stevens, Ella Anderson, Mustafa Chakir, Roi Princesse et Hudson Hilbert Hensley.

Les responsables de Matawan ont publié des photos de Jackman en ville sur Facebook.

« Le maire d’Altomonte et le conseil sont heureux d’accueillir en ville la dernière production cinématographique majeure mettant en vedette les stars Hugh Jackman et Kate Hudson », ont-ils déclaré, notant que « Clerks III » de Kevin Smith et « Space Cadet » d’Amazon font partie des films récemment tournés. dans l’arrondissement.

Jackman salue les habitants sur le plateau de Matawan.Restaurer Matawan

