Hugh Hudson, réalisateur de “Chariots of Fire”, décède à 86 ans

Hugues Hudsonun réalisateur dont le premier long métrage, “Chariots de feu,” a remporté quatre Oscars en 1982, dont celui du meilleur film, est décédé vendredi à Londres. Il avait 86 ans.

Sa famille a annoncé le décès aux médias britanniques mais n’a pas cité de cause.

“Chariots of Fire”, basé sur l’histoire vraie de deux sprinteurs britanniques qui ont participé aux Jeux olympiques d’été de 1924 à Paris, a été nominé pour sept Oscars et en a remporté quatre, notamment pour la partition musicale du compositeur Vangelis et pour le scénario de Colin Welland, comme ainsi que pour la conception de costumes. M. Hudson a été nominé pour le meilleur réalisateur mais a perdu contre Warren Beatty, le réalisateur de “Reds”.

“Hugh Hudson était le pivot autour duquel ‘Chariots of Fire’ a été construit,” David Puttnam, le producteur du film, a écrit sur Twitter après la mort de M. Hudson.

M. Hudson avait une affinité pour les personnages principaux de son film : Eric Liddell, un fervent chrétien qui a résisté à la pression de courir dans la course de 100 mètres aux Jeux olympiques parce que les manches ont eu lieu le dimanche, le sabbat ; et Harold Abraham, le fils d’un juif lituanien qui a juré d’utiliser la course à pied pour lutter contre l’antisémitisme. Chaque homme a remporté une médaille d’or – M. Liddell pour la course de 400 mètres, qui a eu lieu un jour de semaine, et M. Abrahams pour le sprint de 100 mètres.