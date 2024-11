Hugh Hewitt démissionne du Washington Post après avoir quitté une interview en direct

L’animateur de radio conservateur Hugh Hewitt a démissionné vendredi de son poste de chroniqueur au Washington Post, a-t-il confirmé à Fox News, après avoir participé à une interview en direct sur la plateforme vidéo du journal – le dernier coup porté au Post après avoir fait face à un retour de bâton généralisé suite à l’arrêt des soutiens présidentiels.

Hewitt sorti en trombe lors d’une diffusion en direct de l’émission « First Look » du Post lors d’une discussion vendredi matin sur l’ancien président Donald Trump est préparer le terrain pour potentiellement contester les électionslaissant l’hôte Jonathan Capehart et sa collègue invitée Ruth Marcus stupéfaits.

« Nous sommes des journalistes, même si nous avons des opinions, et nous devons rapporter toute l’histoire si nous en abordons une partie », a déclaré Hewitt lors d’un échange houleux sur un procès électoral du GOP en Pennsylvanie, il a rappelé aux téléspectateurs « qu’il avait réussi ».

« Je n’apprécie pas qu’on me donne des leçons sur le journalisme alors que, Hugh, tu viens souvent ici pour dire beaucoup de choses qui ne sont pas fondées sur des faits », a répondu Capehart.

« Je ne reviendrai pas, Jonathan, j’ai fini », rétorqua Hewitt, retirant son oreillette et sortant de l’écran. « C’est la publicité électorale la plus injuste à laquelle j’ai jamais participé. »

Visiblement choqué, Capehart a posé une question à Marcus, dont l’appel vidéo s’est rapidement figé. L’émission s’est terminée peu de temps après.

Hewitt, qui n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de POLITICO, a confirmé sa démission à Fox Nouvelles.

Un porte-parole du Post n’a pas directement abordé le départ de Hewitt, mais a déclaré dans une déclaration à POLITICO que « En tant que plate-forme de journalisme en direct de la salle de rédaction, Washington Post Live est connue pour ses conversations dynamiques et ses perspectives stimulantes sur les principales questions d’actualité, telles que le programme « Premier aperçu » de ce matin.

Hewitt, un ancien responsable de l’administration Reagan devenu expert conservateur, avait travaillé comme chroniqueur au Post. depuis 2017. Il a affronté avec Trump avant sa première campagne présidentielle, mais est depuis devenu un partisan, l’ancien président donnant fréquemment des interviews à l’émission de radio de Hewitt.

Ce n’est pas la première démission publique du Post au cours de ce cycle électoral : trois membres ont démissionné de leurs fonctions au sein du comité de rédaction du journal après l’annonce la semaine dernière que le Post n’émettrait plus de soutien aux élections présidentielles. Les conservateurs ont longtemps ridiculisé l’équipe d’opinion de gauche du Post et ont profité vendredi de l’échange de Hewitt pour s’attaquer à la publication.

« Fait, sobre, courageux et, à juste titre, marre de ces hackers de gauche se faisant passer pour des journalistes », a écrit l’experte conservatrice Megyn Kelly à propos de Hewitt. sur X.