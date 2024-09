Hugh Grant sur son refus de jouer dans des films de studio, Bridget Jones 4

Hugh Grant explique pourquoi il est sceptique à l’idée de jouer dans un film à gros budget.

Dans un La foire aux vanités Dans son profil publié mercredi, l’acteur a évoqué le fait de travailler davantage dans des films indépendants et à la télévision et les raisons pour lesquelles il a rejeté quelques rôles dans des films de grands studios hollywoodiens.

« J’en ai refusé quelques-uns qui me semblaient insuffisants en termes de qualité ou d’indépendance accordée aux cinéastes – on se sentait comme dans une grande entreprise [was] « Je suis en train de mettre la pression à ces cinéastes, et je ne veux pas prendre cette décision », a-t-il déclaré.

Quant à savoir comment il pouvait le savoir, Grant a expliqué : « Je leur ai posé la question sans détour. J’ai interrogé les réalisateurs. On peut le savoir assez tôt, car on peut avoir quelques idées sur le rôle avant de signer – on fait des suggestions et on peut savoir s’il y a beaucoup de résistance de la part des dirigeants non créatifs. »

Une exception était le film Donjons et Dragons : L’honneur parmi les voleursque Grant a qualifié de « très bon film ». Mais en ce qui concerne le box-office du film – le film a dépassé les attentes à l’époque, mais pas suffisamment pour lancer une nouvelle franchise cinématographique pour Paramount et eOne – il a déclaré que cela reste le « plus grand mystère ».

« Pourquoi personne n’a fait d’étude de marché avant ? », s’est-il interrogé. « Je pense que c’est ce qui a mal tourné : les gens se sont dit qu’ils ne voulaient pas voir de film sur ce jeu. Pourquoi personne n’a demandé l’avis du public ? »

Quant à un autre film notable du studio, Grant devrait également reprendre son rôle de Daniel Cleaver dans le quatrième film de Bridget Jones. Fou du garçon. Mais avant de signer, Grant a déclaré qu’il n’était pas « fou » de ce qu’ils réservaient à son personnage dans le scénario. L’acteur avait déjà refusé de jouer dans le film de 2016 Le bébé de Bridget Jones:« Je n’arrivais vraiment pas à intégrer mon personnage, il n’était tout simplement pas à sa place, alors je me suis mis de côté. »

Il a cependant fait le lien avec l’histoire du quatrième film. « J’ai adoré le scénario, il m’a fait pleurer et j’ai voulu apporter mon aide pour celui-ci », a-t-il déclaré. « Mais en réalité, Daniel Cleaver n’a aucun rôle à jouer dans le film. Ils voulaient qu’il y participe et, au final, ils ont fait quelque chose qui ne me plaisait pas. »

Pour rectifier son insatisfaction à l’égard de son rôle, Grant a déclaré qu’il avait écrit certaines scènes que les cinéastes ont suffisamment appréciées pour les intégrer à l’histoire. « C’est absolument le meilleur [Bridget Jones book]et je trouve ça très drôle et très, très émouvant. Je ne suis pas là pour beaucoup, j’ai fait une semaine de travail, c’est tout… Mais quand vous verrez le film, vous serez très ému.

Grant apparaîtra dans le film aux côtés de Renée Zellweger, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor et Leo Woodall.