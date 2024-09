Hugh Grant se souvient du rôle qui a sauvé sa carrière

Hugh Grant attribue aux Wachowski le mérite d’avoir relancé sa carrière.

Le lauréat du Golden Globe est revenu sur ses six rôles joués dans l’adaptation cinématographique de 2012 du film Atlas des nuages après sa comédie de 2009 Avez-vous entendu parler des Morgans ? avec Sarah Jessica Parker n’a pas réussi à se produire.

« J’étais complètement abandonné », se souvient Grant. La foire aux vanités« Les Wachowski m’ont proposé juste quelques petits rôles dans Atlas des nuageset pour être honnête, on m’a probablement proposé ça uniquement parce que certains de leurs distributeurs internationaux avaient dit : « Nous avons besoin de noms plus reconnaissables. Mettez quelqu’un de reconnaissable ici. » Ils auraient pensé : « Oh, nous ne voulons pas vraiment de Hugh Grant, mais nous lui donnerons quelques petits rôles. » Ils le nieront, mais je pense que c’est en partie ce qui s’est passé.

Basé sur le roman de 2004 de David Mitchell, Atlas des nuages suit six récits épiques entrelacés s’étendant de 1849 à 2321. Chaque histoire offrait à Grant un personnage antagoniste juteux dans lequel se plonger – bien que le film ait reçu des critiques pour avoir présenté Grant et plusieurs autres acteurs blancs incarnant des personnages d’Asie de l’Est au cours d’une chronologie.

« Je me suis dit : « Oh oui, j’aimais vraiment jouer des personnages – en fait, j’aimais presque jouer la comédie », explique-t-il. « J’ai commencé à faire des voix ridicules, des personnages étranges, à faire rire les gens à l’université, puis à participer à une émission comique à Londres. Il s’agissait de jouer des personnages. Puis, par pur hasard, peut-être à cause de mon apparence, j’ai été attiré par le héros romantique principal. Ça s’est bien passé, mais ce n’est pas ce que je pense faire le mieux – en partie parce que c’est moins amusant. »

Hugh Grant dans Atlas des nuages (2012). (Jay Maidment/Warner Bros. Pictures/Avec l’aimable autorisation de la collection Everett)

Grant a déclaré que sa carrière avait « complètement changé » depuis, passant du rôle principal romantique au rôle de méchant, plus souvent ces derniers temps. « Sur grand écran, pendant plus de 90 minutes, à moins qu’il y ait une impression de gelée tremblante – la partie endommagée à l’intérieur – ça va être ennuyeux et ce sera juste un méchant qui fait tournoyer sa moustache. Il faut aller au fond de la gelée », a-t-il expliqué.

Le Hérétique L’acteur a également parlé de certains des rôles qu’il n’a pas acceptés et de la façon dont il détermine avec quels réalisateurs il veut travailler. « J’en ai refusé quelques-uns qui me semblaient insuffisants en termes de qualité ou d’indépendance accordée aux cinéastes – on avait l’impression d’être dans une grande entreprise [was] Je suis en train de mettre la pression à ces cinéastes, et je ne veux pas prendre cette décision.

Grant explique comment il fait la différence : « Je leur ai posé la question sans détour. J’ai interrogé les réalisateurs. On peut le savoir assez tôt, car on peut avoir quelques idées sur le rôle avant de signer. On suggère des choses et on peut voir s’il y a beaucoup de résistance de la part des dirigeants non créatifs. »