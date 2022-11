Hugh Grant révèle qu’il détestait filmer sa scène de danse emblématique “Love Actually”: “Atroce”

Hugh Grant a admis qu’il détestait filmer sa scène de danse emblématique dans le film de vacances classique de 2003 “Love Actually”.

L’acteur de 62 ans a déclaré à Diane Sawyer qu’il n’avait pas aimé la scène, dans laquelle son personnage de premier ministre, David, danse avec exubérance autour du 10 Downing Street sur “Jump (For My Love)” des Pointer Sisters.

“Je l’ai vu dans le scénario et je me suis dit : ‘Eh bien, je vais détester faire ça'”, a-t-il déclaré dans un clip de la prochaine émission spéciale d’ABC News “The Laughter & Secrets of Love Actually : 20 Years Later” via le magazine People. .

Grant a poursuivi: “Je n’avais pas du tout envie de faire la danse, encore moins de la répéter.”

HUGH GRANT PESSE SUR MEGXIT: “JE SUIS PLUTÔT DU CÔTÉ DE HARRY”

“Il n’arrêtait pas de dire non”, se souvient le réalisateur et scénariste de “Love Actually”, Richard Curtis.

“Je pense qu’il espérait que je tomberais malade ou quelque chose comme ça et nous dirions:” Oh, eh bien, quel dommage, nous devrons perdre cette séquence de danse. “

Curtis a dit à Sawyer que Grant était « grincheux » le jour du tournage, mais le lauréat du Golden Globe Award « savait que c’était une obligation contractuelle ».

“Juste une guillotine contractuelle qui tombe ?” Sawyer, 76 ans, a demandé à Grant.

“Ouais, une guillotine contractuelle”, a-t-il convenu.

“Et je suis à court de rythme, au fait, surtout au début quand je remue mon cul”, a ajouté Grant.

Sawyer a demandé à Curtis comment il se sentait quand Grant a finalement filmé la scène. “Je pense, oh, bien, il le fait. Et deux, c’est terriblement embarrassant”, se souvient le cinéaste. “Il était juste parfait.”

Grant s’est attribué le mérite d’avoir trouvé la conclusion hilarante et maladroite de la scène dans laquelle la secrétaire de David le surprend pendant qu’il se pavane. “C’était mon idée de me faire attraper par cette secrétaire”, a-t-il déclaré. “Génie.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Et à ce jour, il y a beaucoup de gens – et je suis d’accord avec eux – qui pensent que c’est la scène la plus atroce jamais consacrée au celluloïd”, a plaisanté la star de “Bridget Jones Diary”. “Mais alors certaines personnes aiment ça.”

La prochaine émission spéciale d’une heure commémorera le 20e anniversaire du film de vacances bien-aimé. “The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later – A Diane Sawyer Special” sera diffusé à 20 h HE sur ABC.