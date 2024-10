Hugh Grant révèle pour la première fois les noms uniques de 2 de ses filles | Anna Eberstein, Blue Grant, Hugh Grant, Lulu Grant | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Hugh Grant offre un nouvel aperçu de sa vie personnelle.

L’acteur de 64 ans est apparu sur Jimmy Kimmel en direct! mardi (29 octobre) et a expliqué comment il a nommé ses plus jeunes filles, 8 et 5 ans, qu’il partage avec sa femme Anne Eberstein.

Il a également révélé qu’il était un peu « paniqué » en essayant de nommer ses enfants.

« Je dois vous poser des questions sur votre deuxième prénom, car c’est un petit détail. Je ne sais pas comment cela m’a échappé la dernière fois. Mais, Mungo est l’un de vos deuxièmes prénoms, n’est-ce pas ? » Jimmy demandé.

Après Hugues répondu oui, Jimmy a demandé comment il était possible qu’il s’appelle « Hugh Mungo ».

« C’est en fait Hugh John Mungo», a-t-il précisé. «Je ne sais pas comment c’est arrivé. J’ai eu des parents très méchants.

Jimmy puis j’ai demandé si Hugues a transmis ce deuxième prénom à ses enfants.

« Pire. J’ai une fille que j’ai nommée… J’étais un peu paniqué avec ma femme le jour où nous l’avons nommée et nous avons pensé que ce serait bien pour elle, quand elle serait plus grande, si elle pouvait dire dans les bars que son deuxième prénom était Danger. », a-t-il déclaré. « Alors son nom est Subvention Lulu Danger.»

Plus tard dans l’épisode, il a discuté de la relation de ses filles avec Halloween.

« Mes enfants adorent ça. Ils adorent ça. En fait, Subvention Lulu Danger et sa soeur Bourse bleuenommé Bleu parce que encore une fois j’ai paniqué à propos des noms avec ma femme alors nous avons demandé [Lulu‘s] frère aîné quand elle était en route », a-t-il admis.

« Nous avons dit : « Il y a un nouveau bébé qui arrive, comment devrions-nous l’appeler ? Et il a dit : « Kévin,’ parce que c’était son Minion préféré,’ Hugues continua de façon amusante. « Et nous avons pensé à l’appeler Kévin mais ensuite nous avons dit : « Tu ferais mieux de penser à autre chose. Alors il a dit Bleuparce que c’était sa couleur préférée.

En plus de Lulu et Bleu, Hugues c’est papa à fils John Mungo12 ans, qu’il partage avec sa femme et sa fille Tabitha Xiaoxi13 ans et fils Félix Chang Hong11 ans, avec qui il partage Tinglan Hong.

