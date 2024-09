Hugh Grant explique « ce qui s’est mal passé » avec le film Donjons et Dragons

L’icône hollywoodienne Hugh Grant explique ce qui n’a pas fonctionné avec la sortie de 2023 Donjons et Dragons : L’honneur parmi les voleurs.







Par Le Hollywood ReporterGrant a discuté de l’aventure fantastique de 2023, qu’il a qualifiée de « très bon film », avant de noter que la réponse terne et la faible promotion de Donjons et Dragons : L’honneur parmi les voleurs était le « Le plus grand mystèreGrant a demandé : « Pourquoi personne n’a fait d’étude de marché avant ? Je pense que c’est ce qui s’est mal passé : en gros, les gens pensaient simplement : je ne veux pas voir de film sur ce jeu.. Pourquoi personne n’a demandé l’avis du public ?





Donjons et Dragons : L’honneur parmi les voleurs est sorti en mars 2023 et a reçu des critiques largement élogieuses. Le film mettait en vedette Chris Pine dans le rôle du barde capricieux Edgin Darvis, qui fait équipe avec un groupe éclectique de héros, dont la barbare Holga Kilgore de Michelle Rodriguez, le paladin Xenk Yendar de Regé-Jean Page, le druide tieffelin Doric de Sophia Lillis et le sorcier demi-elfe de Justice Smith, Simon Aumar. Donjons et Dragons : L’honneur parmi les voleurs Le film suit le groupe alors qu’ils tentent de sauver la fille d’Edgin, Kira Darvis (Chloe Coleman), des griffes du maléfique Forge Fitzwilliam, personnage de Grant. Le film voit également les héros affronter la menace des Red Wizards dirigés par Sofina (Daisy Head), qui s’allient à Forge afin de se positionner pour inaugurer le règne de leur armée de morts-vivants.







Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves a été bien accueilli

Malgré des critiques presque unanimement positives de la part des critiques et du public, Donjons et Dragons : L’honneur parmi les voleurs a souffert au box-office dès sa sortie. Au cours de son exploitation en salles, Donjons et Dragons : L’honneur parmi les voleurs a rapporté un peu plus de 208 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 150 millions de dollars. Bien que le film n’ait pas techniquement été un échec, il a rapporté bien moins que les 200 % de rendement considérés comme le taux de réussite standard pour les longs métrages à gros budget. Beaucoup ont souligné la forte concurrence estivale à laquelle le film était confronté dans les salles de cinéma à l’époque, notamment les deux John Wick 4 et Le film Super Mario Bros..





En juin, Chris Pine lui-même a offert aux fans une note d’espoir concernant l’avenir de Paramount Pictures et Entertainment One. Donjons et Dragons « Je pense qu’il y a de très bonnes chances que nous en fassions un autre… et s’ils parviennent à trouver un moyen financier pour que cela fonctionne, ils le feront », a déclaré Pine. Avant ces remarques, Pine avait expliqué avoir entendu des « rumeurs » sur une éventuelle suite, bien que sans aucun détail concret. À l’époque, Pine avait noté qu’il reviendrait « absolument » dans la franchise si l’occasion lui en était donnée.





Donjons et Dragons : L’honneur parmi les voleurs est actuellement disponible pour en streaming sur Paramount+.

Source: Le Hollywood Reporter