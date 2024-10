Hugh Grant et Travis Kelce ont photographié de la tequila lors d’un spectacle de Taylor Swift

Même si la fille de Hugh Grant est peut-être la plus grande Swiftie entre eux, l’acteur a toujours savouré leur moment ensemble lors de la tournée Eras de Taylor Swift.

La star de « Notting Hill » a assisté au deuxième des huit spectacles joués par Swift au stade de Wembley à Londres au cours de l’été – rejoignant ses collègues acteurs Rachel Zegler et Tom Cruise en juin dans l’un des tentes VIP plus bruyantes en tournée. (Le prince William a fait une apparition la veille au soir.)

Grant – qui dirige le prochain film d’horreur A24 « Heretic » – a initialement contacté l’équipe du chanteur de « Quinzaine » parce que sa fille est « folle de Taylor Swift », a-t-il déclaré. NME dans une interview publiée mardi.

« J’ai mis quelques sondes et, à mon grand étonnement, ils m’ont dit : « Ouais, viens avec moi » », a-t-il déclaré.

Pendant que sa fille et son amie « sautaient » sur chaque chanson, a déclaré Grant, il s’est lié d’amitié avec le petit ami de Swift, l’ailier rapproché de la NFL, Travis Kelce. Avec quelques autres rappeurs présumés par Grant, ils ont pris des shots de tequila et ont été « absolument écrasés ».

« Cher @taylorswift13, vous avez un spectacle incroyable, une équipe incroyable et très hospitalière et un petit ami excellent mais gigantesque », a écrit Grant sur X le lendemain. « Merci beaucoup de la part d’un garçon londonien vieillissant, de sa femme et d’un enfant de 8 ans ravi. »

À quel Swift a répondu : « Comme Hugh Grant Stan l’a longtemps entendu, ce tweet est très important pour ma culture. »

Rappelant son sentiment « extrêmement gentil », Grant a déclaré à NME que la star de « Miss Americana » – avec ses trois heures, une production de plusieurs millions de dollars – offre un « spectacle brillant ».

En effet, Swift semble garder son calme même face aux incidents de garde-robe et aux dysfonctionnements de la scène.

Lors de son troisième et dernier arrêt dimanche soir à la Nouvelle-Orléans, la gagnante d’un Grammy était au milieu de sa chanson « Who’s Afraid of Little Old Me? » lorsque la plate-forme argentée réfléchissante de la scène – surnommée le « Tayoomba » – brusquement, il s’arrêta de bouger. (Le mécanisme se déplace généralement pendant toute la durée du numéro, avec Swift fondant et piétinant dessus).

Swift l’a joué, dansant et chantant sur le podium pendant que ses danseurs le suivaient. Elle a ensuite interprété « Down Bad » – un autre morceau de son album d’avril « The Tortured Poets Department » – sans plateforme pour la première fois.

Pourtant, le dysfonctionnement de la scène n’a pas été le point culminant de la course de Swift à la Nouvelle-Orléans. Lors de l’émission de samedi soir, le hitmaker milliardaire a accueilli l’ancien ouvreur Sabrina Carpenter sur scène pour chanter un medley de ses singles jumeaux « Espresso » et « Please Please Please » et « Is It Over Now ? (Version de Taylor). »

Après son apparition mémorable, Carpenter a écrit à Swift sur Instagram « merci d’avoir travaillé tard, merci d’être chanteur et merci de m’avoir reçu » – qualifiant la chaire de son mentor pop de « seule scène que je voudrais voir un jour de congé ».

Carpenter « a eu un jour de congé sur son programme de tournée très exhaustif », a écrit Swift mardi. Instagram. « Son spectacle est physiquement intense et spectaculaire, et elle aurait pu se reposer pendant son temps libre. »

Pourtant, l’ancienne star de Disney Channel a fait « tout son possible pour offrir aux fans un moment de surprise auquel ils ne s’attendaient pas. Elle est aussi réelle que possible et je suis très reconnaissante qu’elle ait fait ça pour nous », a déclaré Swift, en joignant une photo du couple sur scène.

La tournée de Swift se poursuit le 1er novembre à Indianapolis, la dernière ville américaine au programme, et se termine officiellement en décembre à Vancouver.