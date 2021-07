Les acteurs Hugh Grant et Drew Barrymore ont parlé du baiser surprise qu’ils ont partagé il y a des années.

Barrymore a déclaré: « L’un des moments où j’ai eu le plus de moxie, et je ne pense pas que nous ayons jamais parlé de cela, je suis entré, je pense que c’était comme The Waverly Inn, c’était il y a des années, et j’ai eu un quelques verres. Et je suis entré et je suis tombé sur toi et au lieu de te saluer, je t’ai attrapé par le col et j’ai complètement commencé à t’embrasser.

Grant a répondu: « Oui, je m’en souviens. »

L’actrice a poursuivi. « Puis-je vous faire ce que j’ai vu, vous êtes allé – l’expression était – vous ne m’avez jamais salué de cette façon auparavant, puis vous avez eu une seconde pensée et vous vous êtes dit: » Vous savez que je ne déteste pas ça ‘. Et puis nous avons flirté et puis c’était comme, ‘D’accord, au revoir. A bientôt’. «

Grant l’a qualifié de « bizarre ».

« C’était vraiment bizarre. J’étais aussi très saoul et j’étais avec des cadres de studio très gentils mais pas saouls de LA, et ils ont été très surpris. Quelqu’un a dit: » Oh, il y a Drew Barrymore « , je me lève pour dire bonjour et puis nous nous embrassons pendant 10 minutes, puis je m’assieds et nous continuons à parler du script. »

Les deux stars ont parlé de l’incident dans le talk-show de Barrymore « The Drew Barrymore Show », diffusé sur Zee Cafe en Inde.