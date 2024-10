Bien que Hugh Grant ait partagé l’écran avec Donald Trump près de 15 ans avant l’entrée en fonction de l’ancien président, ce moment n’a pas laissé beaucoup d’impression.

Tout en se remémorant sa comédie romantique de 2002 Préavis de deux semainesle gagnant du Golden Globe a déclaré que l’apparition de Trump « ne lui avait pas vraiment marqué » car il était préoccupé par un pari qu’il avait fait avec sa co-star Sandra Bullock.

« Il a toujours voulu être dans mes affaires, ouais », a plaisanté Grant en apparaissant sur Le spectacle Graham Norton.

« Il a joué un petit rôle dans une comédie romantique que j’ai faite avec Sandra Bullock », a-t-il expliqué. « Mais le fait est que je ne me souviens pas vraiment très bien de lui. Le soir de son arrivée, j’avais parié avec Sandy que je pourrais faire pleurer le président de Warner Bros. avant 21 heures, et j’étais complètement concentré là-dessus. C’était un pari assez important. Elle ne croyait pas que je pouvais le faire, mais je l’ai fait.

Grant a ajouté : « Donc, je crains que Donald Trump ne se soit pas vraiment inscrit. Tout ce dont je me souviens, c’est qu’un jour ou deux après, j’ai reçu un appel me disant : « Vous avez été nommé membre du Trump National New York. » Et comme, ‘Oh, d’accord alors’ – qui était un club de golf – mais je ne me souviens pas vraiment de lui en tant que personne.

Sandra Bullock et Hugh Grant dans Préavis de deux semaines (2002). (Warner Brothers/avec la permission de la collection Everett)

Dans Préavis de deux semainesGrant incarne le milliardaire George Wade, dont l’assistante soucieuse de l’environnement, Lucy Kelson (Bullock), met son avis après que son patron soit devenu trop dépendant d’elle, pour se rendre compte qu’ils ont des sentiments l’un pour l’autre.

