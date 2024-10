Hugh Grant adore se moquer du métier d’acteur et même de sa propre place au sein de celui-ci, mais il ne fait aucun doute qu’il a laissé une impression indélébile. De « Quatre mariages et un enterrement » à « Notting Hill », il a porté le genre de la comédie romantique pendant la majeure partie des années 90 et au début des années 90, faisant tomber éperdument les femmes et les hommes pour son air mièvre et maladroit. Mais à l’entendre en parler, ces films ont aussi servi en quelque sorte de cage dorée qui a fini par définir sa vie hors écran.

« Mon erreur, c’est que j’ai soudainement eu un énorme succès avec « Four Weddings » et je me suis dit, eh bien, si c’est ce que les gens aiment tant, je serai aussi cette personne dans la vraie vie », a déclaré Grant dans une récente interview avec le New York Times. « J’avais donc l’habitude de faire des interviews où j’étais M. Stuttery Blinky, et c’est de ma faute si j’ai ensuite été poussé dans une boîte marquée « M. Blinky ». Bégaiement Blinky.’ Et cela a finalement rebuté les gens, à juste titre.»

« Repoussé » est peut-être un peu dur (« Musique et paroles » n’était pas si mal), mais ce langage direct montre comment Grant a fait évoluer son personnage public de maladroit et nerveux à un homme qui aime laisser les gens deviner. S’adressant également au New York Times, sa co-star de « Heretic », Chloe East, a expliqué à quel point cette nouvelle subvention est très liée à une identité culturelle spécifique.

« Ce qui est déroutant chez lui, c’est qu’on ne sait pas ce qu’il prend au sérieux », a déclaré East. « Il est très britannique. Vous diriez : « Comment se passe votre week-end ? » et il disait : « C’était terrible ; Je déteste Vancouver. Et vous vous demandez s’il a vraiment passé un week-end épouvantable, ou est-ce juste sa façon de communiquer ?

L’acteur britannique Hugh Bonneville, qui a partagé la vedette avec Grant dans « Paddington 2 », a reconnu qu’une grande partie de l’attitude de Grant est implicite, car le voir travailler, c’est voir un professionnel accompli.

« Toute cette histoire de ‘Je n’aime pas jouer et j’aimerais pouvoir être comptable’, c’est un non-sens », a déclaré Bonneville. « Il peut feindre de se désintéresser du métier et minimiser ses propres capacités, mais c’est un grand talent qui travaille très dur sur le plateau. »

Grant a parlé de ses difficultés en tant qu’interprète dans le passé, notamment le mois dernier, lorsque, en une interview avec Vanity Fairil a expliqué comment ses multiples rôles dans « Cloud Atlas » ont finalement revigoré son appréciation du jeu d’acteur et l’ont aidé à faire évoluer sa carrière vers un territoire plus sombre.

« Je me suis dit : « Oh ouais, j’aimais vraiment jouer des personnages – en fait, j’aimais presque jouer », a déclaré Grant. «J’ai commencé par faire des voix idiotes, des gens bizarres, faire rire les gens à l’université, puis faire ce spectacle humoristique à Londres. ça faisait personnages. Puis, par pur hasard, peut-être à cause de mon apparence, j’ai été attiré par le héros romantique principal. Tout s’est bien passé, mais ce n’est pas ce dans quoi je pense être le meilleur, en partie parce que c’est moins amusant.

A24 sort « Heretic » en salles le 8 novembre.