Hugh Grant a « une assez grande » raison pour laquelle il ne se souvient pas beaucoup de son action avec Trump

Hugh Grant a affirmé qu’il ne « se souvient pas vraiment » de Donald Trump après que le candidat républicain ait fait une apparition dans « Two Weeks Notice », la comédie romantique de l’acteur avec Sandra Bullock.

Grant, dans une récente interview sur « The Graham Norton Show », a déclaré à l’animateur que le candidat du GOP « veut toujours être dans mes affaires ».

« Mais le fait est que je ne me souviens pas vraiment très bien de lui », a révélé Grant.

« Mais je ne me souviens pas vraiment de lui en tant que personne », a-t-il déclaré.

L’acteur avait précédemment décrit Trump comme « très charmant » et a mentionné l’adhésion au club de golf avant de noter qu’il ne pouvait pas prétendre partager « toute sa politique » dans des commentaires sur « Watch What Happens Live » de Bravo en 2016.