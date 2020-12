Grant a déclaré à IndieWire que c’était « épuisant » de regarder les réactions à chaque épisode de la série limitée.

«Six semaines ont été assez épuisantes, soit résister à regarder Twitter pour voir comment les gens réagissent, soit céder après quelques verres et passer quatre heures de la nuit à être heureux ou indignés de la façon dont les gens réagissent à certaines choses – ou déprimé, quand ils disent: «Christ, il a l’air ancien». «Il en a 150.» «Faisons-lui un soin du visage», dit-il.

Quant à la récente résurgence d’acteur de Grant, il a déclaré qu’il était motivé par sa famille.

« Je n’ai pas de nom pour ça, vraiment, sauf Nourrir les enfants », a-t-il dit. « Je veux dire, j’ai beaucoup d’enfants. J’ai beaucoup de bouches à nourrir. »

Grant est papa de cinq enfants.

Bien qu’il ait essayé de rester débranché autant que possible, Grant a déclaré qu’il s’était de nouveau perdu sur Twitter lors de la finale de dimanche, faisant défiler pour voir ce que les téléspectateurs disaient pendant sa diffusion.

« Je ne voulais pas faire ça – il serait 2 heures du matin pour nous, alors j’ai pensé que j’irais me coucher. J’avais besoin de repos. Mes enfants ne se sont littéralement jamais endormis de leur vie. Mais l’un d’eux s’est réveillé. bien sûr, alors j’ai vérifié le téléphone pendant un moment pour voir s’ils appréciaient la première scène. Ensuite, je me suis perdu pendant quelques heures, dans le puits de Twitter », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose. Dans l’ancien temps, vous étiez juste au cinéma avec des gens et s’ils riaient, vous étiez heureux, et s’ils ne le faisaient pas, vous étiez triste. Mais vous n’avez pas fait ‘ Je ne connais aucune de ces choses terribles, [like] ils pensent que vous avez de terribles dents du bas. «