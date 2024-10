Hugh Grant a été « absolument écrasé » avec Travis Kelce au show de Taylor Swift

Hugh Grant a parlé de prendre des shots de tequila avec le petit ami de Taylor Swift, Travis Kelce, lors de sa Tournée des époques spectacle à Wembley cet été. Vous pouvez regarder l’interview vidéo complète ci-dessus.

En juin, le géant live record de Swift a atterri au Royaume-Uni pour une série de dates à travers le pays. En plus d’une légion de fans, Swift a été regardée par de nombreuses célébrités, dont Hugh Grant.

S’adressant aux réseaux sociaux après le spectacle, Grant a écrit: « Cher Taylor, vous avez un spectacle incroyable, un spectacle incroyable et [very] équipe hospitalière et un petit ami excellent quoique gigantesque. Merci beaucoup de la part d’un garçon londonien vieillissant, de sa femme et d’un enfant de 8 ans ravi.

Parlant de l’expérience dans une nouvelle interview avec NMEGrant a révélé que sa fille est une grande Swifite – il a donc « envoyé quelques sondes » à son équipe pour obtenir des billets. « À mon grand étonnement, [Swift and her team] a dit : ‘Viens’.

Grant a poursuivi en disant que sa fille et son amie « s’enfuyaient » pendant le spectacle, pendant qu’il passait du temps avec le petit ami footballeur américain de Swift, Travis Kelce, dans une zone VIP. «Nous faisions des shots de tequila. Nous avons été complètement écrasés », a-t-il expliqué. « J’ai vraiment apprécié. »

Répondant au tweet initial de Grant le 23 juin après le spectacle, Swift a écrit: « Comme Hugh Grant Stan l’a longtemps entendu, ce tweet est très important pour ma culture. » Grant a dit NME c’était « extrêmement agréable » d’entendre que Swift était un fan. « Elle et son équipe sont très hospitalières et c’est un super spectacle. »

Depuis longtemps Hugh Grant Stan, ce tweet est très important pour ma culture -Taylor Swift (@taylorswift13) 24 juin 2024

Lisez le reste de notre conversation avec Grant ci-dessous, dans laquelle il revient sur la couverture de « Creep » de Radiohead dans le cadre de son rôle dans le nouveau film d’horreur. Hérétique – et explique pourquoi il n’aime tout simplement pas la musique.

Hé Hugh, parle-nous de ton chant « Creep » de Radiohead dans ton nouveau film Hérétique?

Hugh Grant : «Je ne le fais pas très bien. Je pense que c’est une chanson très difficile à chanter. J’ai fait quelques recherches et ils détestent ça. L’un d’eux l’a esquissé, ils l’ont enregistré et ils n’ont jamais vraiment pris la peine de mettre les paroles appropriées. [that] ils ont aimé. Tout le monde en était fou et le réclamait à chaque concert de Radiohead. Très difficile à chanter. Je n’ai pas réussi celui-là.

Était-ce la première fois que vous l’entendiez vraiment ?

« Je ne suis pas du tout cool mais même moi, j’ai entendu ‘Creep’. »

Avez-vous fini par descendre dans un terrier de lapin Radiohead ?

« Je ne l’ai pas fait. Je ne pense pas que Radiohead était la tasse de thé de mon personnage, M. Reed. Je l’ai considéré comme un homme de Bach. Il est cependant fier d’être avec les enfants. Je pense qu’il était un professeur branché et à succès dans une université du Midwest à la fin des années 80 et au début des années 90, donc il est doué pour faire des références conviviales aux jeunes comme celle-là, mais dans l’intimité de sa propre chambre, c’est Bach et Beethoven. »

M. Reed mentionne également « The Air That I Breathe » des Hollies, qui ont poursuivi Radiohead en justice à cause de la sonorité de « Creep »…

« Et puis Lana Del Rey a sorti sa chanson ‘Get Free’ [which also features in Heretic] et elle a été poursuivie. Cependant, je n’entends aucune similitude entre les trois chansons.

C’est un sujet intéressant, n’est-ce pas – avez-vous fait d’autres recherches ?

« Non, mais c’est intéressant parce qu’on le voit aussi dans les films. Quand j’étudiais l’anglais à l’université, il y avait toute une discussion sur ce qu’est le plagiat, ce qu’est un hommage et ce qui est complètement accidentel ? J’ai essayé d’écrire un livre une fois. J’avais environ la moitié d’un roman et je le trouvais plutôt bien. Je l’ai revu un an plus tard et j’ai réalisé que c’était une arnaque de, je ne vous dirai pas de quel livre, mais je n’avais même pas réalisé que je le faisais. Alors parfois, c’est accidentel.

Vous avez dit dans des interviews précédentes que vous n’aimez pas la musique comme les autres….

«J’ai été un monstre toute ma vie. Quand j’étais à l’école, tous les jeudis matins Nouvel Express Musical est sorti et chaque garçon de la classe en avait un exemplaire. Vous n’étiez personne si vous ne le faisiez pas. C’était soit ça, soit Créateur de mélodie. Il fallait l’avoir… et je ne l’ai jamais eu. Je n’étais pas intéressé. J’ai pourtant essayé de m’intéresser. Je suis allé à quelques concerts. Je me souviens d’être allé à Soft Machine. J’ai vu Emerson, Lake et Palmer. Je suis allé à un concert d’Elton John au Watford Football Ground. Il était soutenu par Rod Stewart et Nazareth, donc cela devait être assez tôt [in his career].

« De toute façon, je n’arrivais pas à me concentrer parce que je fumais 20 cigarettes Player’s No. 6, qui étaient les cigarettes les moins chères qu’on pouvait trouver à l’époque. Je me sentais tellement malade. Pour une raison quelconque, je n’ai jamais [got into music]. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je n’apprécie tout simplement pas l’expérience.

Et pourtant, vous avez tweeté sur votre participation à un concert de Taylor Swift cet été ?

« Eh bien, maintenant, c’est ma tasse de thé. C’est ma fille qui est folle de Taylor Swift. Je suis un père extraordinaire. Je suis une personne extraordinaire. J’ai mis quelques sondes et, à mon grand étonnement, ils m’ont dit « viens » et j’ai vraiment apprécié. Elle est devenue folle, ma fille. Elle a amené un ami et ils s’amusaient et j’ai passé du temps avec le petit ami de Taylor Swift, Travis Kelce, qui est un joueur de football américain. Nous avons fait des shots de Tequila à l’arrière de ce genre de cabane au milieu de Wembley – et il y avait un groupe de, je pense, des rappeurs. Je ne sais pas ce que c’était, de toute façon, nous avons tous été complètement écrasés par la tequila.

Et Taylor vous a répondu : « Comme Hugh Grant Stan depuis longtemps, ce tweet est très important pour ma culture ». C’est plutôt sympa, n’est-ce pas ?

« C’est extrêmement sympa. Elle et son équipe sont très hospitalières – et c’est un spectacle génial.

Il a également été récemment annoncé qu’Oasis se réunissait. En tant que roi des films des années 90, vous avez dû croiser les frères Gallagher à un moment donné ?

«Ma petite amie des années 90, Elizabeth Hurley, était la meilleure amie de Patsy Kensit, qui sortait avec Liam Gallagher. Nous avons donc fini par passer des soirées étranges. Quel étrange quatuor.

« Heretic » sort dans les cinémas britanniques le 1er novembre