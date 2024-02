Hugh Freeze confirme l’embauche de DJ Durkin en tant que DC d’Auburn. Voici pourquoi Freeze l’a embauché

L’entraîneur-chef d’Auburn, Hugh Freeze, a confirmé l’embauche de DJ Durkin comme prochain coordinateur défensif des Tigers lors d’une petite disponibilité avec les journalistes d’Auburn à Mobile mercredi après-midi.

L’embauche de Durkin a été initialement rapportée par Chris Low d’ESPN lundi.

Après que Ron Roberts, qui a occupé le poste de coordinateur défensif d’Auburn la saison dernière, ait quitté le navire pour un rôle similaire en Floride, Freeze a dû combler un vide du côté défensif du football. Et il a dit au directeur sportif d’Auburn, John Cohen, qu’il “doit bien faire les choses”.

“Il y avait tellement d’intérêt pour (le travail) de la part de gens que j’aime vraiment”, a déclaré Freeze mercredi. «Et mec, j’ai tout simplement adoré l’interview (de Durkin). J’adore le temps que nous avons passé avec lui et sa femme, Sarah. Ce sont des personnes formidables et des personnes qui, je pense, apporteront beaucoup d’expérience et de valeur à notre bâtiment et à notre défense. Je suis donc vraiment excité d’avoir DJ »

Durkin arrive à Auburn après avoir passé les deux dernières saisons sous Jimbo Fisher chez Texas A&M, mais n’a pas été retenu par Mike Elko.

Lors de la première saison de Durkin au Texas A&M, la défense des Aggies a mené le pays avec le moins de verges par la passe autorisées par match avec une moyenne de saison de seulement 156,2. La défense du Texas A&M s’est également classée 17e au pays et quatrième de la SEC en termes d’efficacité de la défense contre les passes, tout en se classant également au 22e rang du pays après avoir accordé 20,7 points par match.

Avant son passage chez Texas A&M, Durkin a passé deux saisons sous Lane Kiffin à Ole Miss.

Durkin a également été assistant en Floride en 2010-14, en tant qu’entraîneur des secondeurs et des équipes spéciales des Gators (2010-12) et coordonnateur défensif (2013-14). Pendant qu’il était coordonnateur défensif de la Floride, Durkin a mené les Gators au top 15 consécutif en défense totale.

Au cours des saisons 2016 et 2017, Durkin a été entraîneur-chef du Maryland dans un mandat qui s’est terminé par une controverse après le décès du joueur de ligne offensive du Maryland Jordan McNair.

McNair s’est effondré pendant une séance d’entraînement, a été hospitalisé pour un coup de chaleur et est décédé deux semaines plus tard. Après avoir été initialement suspendu après le décès de McNair, Durkin a été réintégré, pour être soulagé après le tollé général un jour plus tard.

“En vérité, comme je l’ai dit plus tôt, nous nous sentions vraiment à l’aise avec lui et Sarah en tant que personnes et avec le fait qu’ils correspondent à notre culture”, a déclaré Freeze, lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait amené à embaucher Durkin. «J’ai adoré sa passion et son dynamisme. Je pense que nos entraînements seront très différents avec lui parce que j’ai regardé une partie de sa cassette d’entraînement. Il est joli et énergique. Et j’aime ça chez lui.

Freeze a ajouté qu’il aimait également le verbiage utilisé par Durkin dans son coaching.

“J’ai souvent pensé que les gars défensifs d’aujourd’hui devraient peut-être entraîner la défense, en termes de verbiage, davantage comme des gars offensifs”, a déclaré Freeze. « Et il est l’un des premiers à avoir réuni tout le personnel – offensif et défensif – c’était comme, oh mon Dieu, son verbiage est le plus simple, mais il est multiple. Mais il est si facile de comprendre exactement ce qui se passe une fois que vous avez la base.