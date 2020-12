Réduire ma consommation de viande – ce que j’ai commencé à faire il y a une dizaine d’années – était, avec le recul, l’une des étapes clés pour me rendre là où je suis aujourd’hui: profiter d’une alimentation riche en fruits, légumes et bons aliments complets, écrit le chef de la télévision Hugh Fearnley-Whittingstall.

Mais laissez-moi être clair: vous pouvez toujours manger mieux, même si vous choisissez de garder la viande sur la table. Sélectionnez la viande avec soin et évitez de la manger au quotidien.

Si vous allez manger de la viande rouge, il est judicieux de maintenir votre consommation à un maximum de 70 g par jour, ou 500 g par semaine. Le moyen le plus simple est d’avoir des journées sans viande.

Nous faisons cela à la maison, et bientôt je vise à avoir des semaines entières sans viande.Remplacer la viande par des produits transformés n’est pas idéal. De bons légumes frais, accompagnés de légumineuses, de noix et de graines, sont bien meilleurs que les pépites de légumes, par exemple.

Quand je mange de la viande, j’adopte une approche «nez à queue». Les abats comme le foie et les reins sont nutritifs et constituent un choix éthique s’ils proviennent d’animaux biologiques ou de plein air, car cela signifie une utilisation plus complète de la carcasse.

Donc, si vous mangez de la viande, incluez les abats de temps en temps. Cependant, trop peut conduire à des niveaux excessifs de vitamine A.

Quant à la viande «blanche», comme le poulet et autres volailles, elle est souvent considérée comme l’option saine. Mais nous ne devrions toujours pas en manger des tas car la plupart d’entre nous mangent déjà suffisamment de protéines.

Vous remarquerez que je recommande la viande biologique – et c’est parce que non seulement elle représente une vie meilleure pour les animaux, mais elle est aussi meilleure pour nous. L’élevage biologique est souvent corrélé à des niveaux plus élevés d’acides gras oméga-3, provenant de l’alimentation à l’herbe.

Le poisson aussi est fantastique. Ceux qui en mangent – en particulier les poissons gras – ont moins de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, principalement en raison de sa teneur en oméga-3. Essayez également le poisson blanc et les crustacés. Les moules sont pour la plupart produites de manière durable et regorgent d’oméga-3.

Cependant, le saumon et la truite d’élevage sont principalement nourris avec de la farine de poisson à base de poisson sauvage, et leur approvisionnement n’est souvent pas durable.

En cas de doute, recherchez des poissons portant le label écologique MSC bleu «tick».

Tarte du jardinier

Cette recette prend la bonne vieille tarte de berger et la rend beaucoup plus végétarienne. La viande est toujours là, mais elle partage la vedette avec beaucoup de belles plantes.

5 à 6 personnes

4 cuillères à soupe d’huile d’olive ou végétale

300 g de châtaignes hachés grossièrement

400 g d’agneau ou de bœuf haché

2 gros oignons, hachés

3 carottes moyennes, hachées

1 branche de céleri, hachée finement

2 gousses d’ail hachées

300 ml de passata aux tomates

300 ml de légumes chauds ou de bouillon de poulet

800 g de pommes de terre, nettoyées mais non pelées, coupées en petits morceaux

2 boîtes de 400 g du Puy, lentilles brunes ou vertes, rincées et égouttées, ou 450 g de lentilles cuites

1 cuillère à soupe de kimchi, hachée grossièrement ou un trait de sauce Worcestershire

3 cuillères à soupe d’huile d’olive extra-vierge ou de colza

Sel de mer et poivre noir

Faites chauffer 1 cuillère à soupe d’huile dans une grande casserole. Ajouter la moitié des champignons et faire frire «fort» jusqu’à ce qu’ils libèrent leur jus. Continuez jusqu’à ce que ceux-ci se soient évaporés et que les champignons soient bien dorés.

Versez-les dans un grand bol et répétez l’opération avec les champignons restants, en ajoutant un peu plus d’huile.

Ajouter au bol. Faites frire le hachis, à nouveau à feu vif, jusqu’à ce que l’humidité se soit évaporée et qu’il prenne une bonne couleur brune. Ajouter aux champignons.

Faites chauffer encore 1 cuillère à soupe d’huile dans la poêle puis les oignons, les carottes, le céleri et l’ail. Faire suer à feu moyen-doux, en remuant souvent, pendant 10 minutes ou jusqu’à ce qu’il ramollisse.

Remettre les champignons, le hachis et le jus dans la poêle. Ajoutez la passata et le bouillon. Porter à ébullition pendant 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les carottes soient tendres. Préchauffez maintenant le four à 190 c / ventilateur 170 c / gaz 5.

Mettre les pommes de terre dans une grande casserole, couvrir d’eau et porter à ébullition, puis laisser mijoter à couvert pendant environ 15 minutes jusqu’à tendreté. Égoutter et laisser cuire à la vapeur dans une passoire pendant quelques minutes.

Incorporer les lentilles et le kimchi haché ou la sauce Worcestershire dans le mélange de champignons et hacher. Assaisonner et goûter, puis transférer dans un plat à four. Remettez les pommes de terre cuites dans leur poêle chaude.

Ajoutez un filet d’huile et ajoutez un peu de sel et de poivre, puis écrasez grossièrement. Versez-le sur le mélange de viande hachée et de champignons dans le plat.

Mettre la tarte au four et cuire au four pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce que la garniture soit bien dorée.

Parcelles de poisson et légumes au four

Cuire le poisson de cette façon est un véritable favori de River Cottage. Vous pouvez utiliser des filets de presque tous les poissons et varier les légumes et l’assaisonnement en fonction de ce que vous avez sous la main.

Le tout cuit ensemble pour former une délicieuse piscine de jus parfumé qui se répandra hors du colis dans votre assiette.

4 personnes

500 g de courgettes (4 moyennes)

400 g de carottes

Bouquet d’oignons verts, parés

2 gousses d’ail, tranchées finement

Quelques brins de thym, feuilles cueillies et hachées

Petit bouquet de persil, feuilles cueillies et hachées (facultatif)

3-4 cuillères à soupe d’huile d’olive

4 filets de poisson (150 g à 200 g chacun), comme le merlu ou le chou, ou l’aiglefin ou la morue durable (certifié MSC)

Environ 200 ml de vin blanc ou de cidre, de bouillon de légumes ou de tomate passata

Sel de mer et poivre noir

Grains entiers cuits (30-60 g par personne) à servir

Préchauffez le four à 200c / ventilateur 180c / gaz 6 et préparez une grande plaque à pâtisserie avec un rebord (afin qu’aucun jus ne puisse s’échapper). Détachez 4 grandes feuilles de papier sulfurisé ou de papier d’aluminium.

Coupez les courgettes en fines rubans ou en fines tranches, à l’aide d’une mandoline, d’un éplucheur de légumes pivotant ou d’un robot culinaire équipé d’une lame à trancher fine. Mettez les courgettes dans un grand bol. Nappez ou coupez les carottes de la même manière et ajoutez-les aux courgettes.

Émincez finement les oignons nouveaux et ajoutez-les également, avec l’ail, le thym, le persil si vous en utilisez et 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Assaisonner avec une pincée de sel et une pincée de poivre.

Mélangez bien. Empilez les légumes au milieu de chaque feuille de papier ou de papier d’aluminium, en les divisant également.

Placez un filet de poisson sur chaque pile et assaisonnez-le de sel et de poivre. Rassemblez les bords du papier ou du papier d’aluminium et amenez-les autour des légumes et du poisson. Versez une bonne dose de vin, de cidre, de bouillon ou de passata dans chaque parcelle.

Sertissez les bords supérieurs du colis ensemble. Avec du papier d’aluminium, vous pourrez sceller complètement l’emballage; avec du papier, vous pouvez simplement le froisser pour que le poisson soit en grande partie couvert.

Placez soigneusement les colis sur la plaque à pâtisserie. Cuire au four pendant 15-20 minutes ou jusqu’à ce que le poisson soit bien cuit et que les légumes soient juste cuits (ils seront toujours al dente).

Apportez les colis à la table et servez avec des grains entiers cuits, comme du riz brun ou du boulgour, pour absorber le jus.

Variations végétales: Essayez de remplacer le fenouil, les asperges ou les petits pois par des courgettes. Les tomates cerises coupées en deux peuvent aussi entrer!

Bâtonnets de poisson épicés avec salade de tomates et haricots

J’enduis souvent mes bâtonnets de poisson faits maison avec un œuf juste assaisonné et battu, plutôt qu’avec de la farine, des œufs et de la chapelure pour à la fois simplifier le processus et réduire les glucides raffinés. Cela fonctionne un régal.

Dans cette version épicée, j’ai aussi utilisé de la poudre de curry. Je sers ces délicieuses bouchées de poisson avec une salade de tomates et de haricots bien assaisonnée, au lieu de l’inévitable ketchup aux tomates – c’est plus copieux et bien meilleur pour vous!

4 personnes

Environ 600 g de filet de poisson blanc sans peau, comme la goberge, le chou, la morue durable (certifiée MSC) ou l’aiglefin

2 cuillères à soupe de curry en poudre

2 oeufs

Huile végétale, pour la friture

Pour la salade de tomates et haricots

500 g de tomates douces mûres (toutes tailles)

1 oignon rouge, coupé en deux et tranché finement

400 g de haricots blancs en conserve, tels que haricots ou cannellini, égouttés et rincés

½ concombre (environ 200 g), coupé en cubes de 1 cm (facultatif)

1 piment rouge frais mi-fort, épépiné et tranché

Un petit bouquet de persil, feuilles cueillies et hachées (facultatif)

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge ou de vinaigre de cidre cru

Ail (environ ¼ de gousse), finement râpé

Sel de mer et poivre noir

Commencez par la salade. Hachez grossièrement les tomates ou, si vous utilisez des tomates cerises, coupez-les en deux ou en quatre.

Mettez-les dans un grand bol et ajoutez le reste des ingrédients de la salade, assaisonnez avec une pincée de sel et une pincée de poivre. Remuez le tout doucement puis laissez reposer pendant que vous faites les bâtonnets de poisson.

Coupez le poisson en gros doigts, en permettant 4 ou 5 par personne. Déposer le poisson sur une grande assiette et parsemer sur la poudre de curry, une pincée de sel et une pincée de poivre. Retourner le poisson dans les épices pour l’enrober uniformément.

Cassez les œufs dans un bol, assaisonnez de sel et de poivre et battez ensemble. Mettez une grande poêle antiadhésive à feu moyen et ajoutez suffisamment d’huile pour recouvrir la base d’une fine pellicule. Préparez une assiette tapissée de papier absorbant.

Lorsque l’huile est chaude, trempez un morceau de poisson dans l’œuf pour l’enrober, laissez l’excédent s’égoutter, puis déposez-le dans la poêle chaude.

Répétez avec le reste du poisson, faites-le cuire en quelques lots et ajoutez un peu d’huile supplémentaire dans la poêle si nécessaire.

Faites frire les bâtonnets de poisson pendant 2-3 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits.

Soulevez sur l’assiette tapissée de papier.

Dès que tous les bâtonnets de poisson sont cuits, amenez-les sur la table, accompagnés de la salade de tomates et de haricots, et conservez-les.

Cuisson de la viande et du poisson Si vous manquez de confiance avec le poisson, optez pour le plus frais en vente. Et une fois que vous maîtrisez une recette, elle peut être répétée avec la plupart des variétés. Une portion saine de viande fait environ la moitié de la taille de votre main, ou deux saucisses moyennes

Poulet au four et curry de légumes

Ce plateau de poulet aromatique d’inspiration thaïlandaise a des tas de sauce et beaucoup de légumes et de noix. Avec deux morceaux de poulet chacun, il fait un dîner copieux pour quatre sans riz ni pain. Ou vous pouvez augmenter les légumes de 50 pour cent, accompagner de riz brun et il en servira six.

4 personnes

1 cuillère à soupe d’huile de coco, d’olive ou végétale

1 poulet, joint en 8 morceaux (ou 8 portions, comme les cuisses)

2 aubergines moyennes ou 1 grosse (400 g), coupées en gros cubes

12 grosses échalotes ou 6 échalotes bananes, pelées et coupées en deux

200 ml de lait de coco

400 ml de bouillon de poulet ou de légumes

Morceau de gingembre frais de la taille d’un pouce, râpé

4 gousses d’ail râpées

1-2 piments verts mi-forts, tranchés

Zeste râpé et jus d’un citron vert

2 tiges de citronnelle coupées en deux

300 g de haricots verts, parés

Environ 50g de noix de cajou

Sel de mer et poivre noir

Une poignée de feuilles de coriandre et / ou de basilic, hachées, pour garnir

Préchauffez le four à 200 c / ventilateur 180c / gaz 6. Lorsqu’il est chaud, ajoutez l’huile dans votre plus grande plaque à rôtir et mettez-la au four pendant quelques minutes pour qu’elle chauffe.

Sortez la plaque du four et ajoutez délicatement les morceaux de poulet. Utilisez des pinces pour les retourner dans l’huile chaude afin de les enrober puis placez-les, côté peau vers le haut, et assaisonnez de sel et de poivre.

Remettre la plaque au four et cuire 20 minutes.

Sortez le plateau et ajoutez les cubes d’aubergine et les échalotes, en les retournant dans le jus de poulet avec une cuillère et en les nichant parmi les morceaux de poulet. Remettez la plaque au four pendant 20 minutes.

Pendant ce temps, mettez le lait de coco et le bouillon dans une casserole. Ajouter le gingembre et l’ail râpés, les piments, le zeste de lime et les tiges de citronnelle. Porter à ébullition en remuant, puis éteindre le feu et laisser reposer quelques minutes.

Sortez le poulet du four. Répartir les haricots entre les morceaux de poulet et ajouter les noix de cajou. Versez sur la liqueur de coco (et la citronnelle).

Remettre au four pendant 20 minutes. Répartir sur les herbes hachées, presser sur le jus de citron vert.

