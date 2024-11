Hugh Bonneville révèle des détails intéressants sur le prochain tube « Downton Abbey »

Hugh Bonneville révèle des détails intéressants sur le prochain hit Downton Abbey

Hugh Bonneville, qui incarnait le célèbre personnage de Robert Crawley, a récemment fait une énorme révélation sur le prochain film. Abbaye de Downton.

Bonneville a partagé que la prochaine saison sera le dernier chapitre du drame britannique. Il a en outre révélé qu’il pourrait rendre hommage à sa co-star, Dame Maggie Smith, décédée en septembre 2024.

Selon Courrier quotidienBonneville a déclaré avoir bouclé tous les scénarios et terminé le tournage.

L’acteur de 60 ans a déclaré : « Cela se déroule dans la maison et on dit au revoir à tous ces personnages, et nous disons évidemment au revoir à Dame Maggie, ce qui était très poignant à l’écran et maintenant dans la vraie vie. »

« Elle nous manquera beaucoup. Mais le film final sera évidemment un grand et durable hommage à elle », a-t-il ajouté », a-t-il poursuivi.

Hugh s’est souvenu de Dame Maggie et l’a qualifiée de « véritable légende de sa génération » après son décès le mois dernier.

L’acteur a déclaré : « Quiconque a déjà partagé une scène avec Maggie témoignera de son œil perçant, de son esprit vif et de son formidable talent. »

Il a ajouté : « Elle était une véritable légende de sa génération et, heureusement, elle survivra dans tant de magnifiques performances à l’écran. »

Cependant, Abbaye de Downtonune émission de télévision britannique, devrait sortir en septembre 2025. Ce spectacle passionnant explorera des événements importants, notamment la Première Guerre mondiale et bien plus encore.