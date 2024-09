Hugh Bonneville rend un hommage sincère à sa co-star de Downton Abbey après sa mort à l’âge de 89 ans

Hugh Bonneville, 60 ans, a rendu hommage à l’actrice oscarisée et co-star de Downton Abbey Maggie Smith après sa mort à l’âge de 89 ans.

Le couple a joué en face de chacun dans le drame de la période ITV ainsi que dans une série de longs métrages basés sur la franchise.

Bonneville a endossé le rôle de Robert Crawley dans le drame, le comte de Grantham et fils du personnage de Smith, Violet Crawley. Suite à l’annonce de la mort de Smith, Bonneville a déclaré [via the BBC]: « Tous ceux qui ont déjà partagé une scène avec Maggie attesteront de son œil vif, de son esprit vif et de son formidable talent. « Elle était une véritable légende de sa génération et, heureusement, elle survivra dans tant de magnifiques performances à l’écran. « Mes condoléances à ses garçons et à sa famille élargie. »

Hugh Bonneville (à gauche) et ses co-stars de Downton Abbey Pennsylvanie

Ce sont ses fils Toby Stephens et Chris Larkin qui ont confirmé la triste nouvelle, déclarant dans un communiqué commun : « C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer le décès de Dame Maggie Smith. « Elle est décédée paisiblement à l’hôpital tôt ce matin, vendredi 27 septembre. Personne intensément privée, elle était avec ses amis et sa famille à la fin. « Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants bien-aimés qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère. « Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier le merveilleux personnel de l’hôpital Chelsea et Westminster pour ses soins et sa gentillesse sans faille au cours de ses derniers jours. »

Profondément attristé d’apprendre le décès de Dame Maggie Smith, une icône de la scène et du cinéma. Elle a touché de nombreuses vies à travers de nombreuses générations grâce à ses performances incroyables. Reposez en paix. -Rishi Sunak (@RishiSunak) 27 septembre 2024

Les hommages d’autres visages célèbres du monde entier ont également afflué après l’annonce de la mort de Smith. Le présentateur de télévision et ami de Smith, Gyles Brandreth, a écrit sur X : « La plus triste nouvelle : la mort de Dame Maggie Smith marque la fin d’un âge d’or et d’une vie tout à fait extraordinaire. « C’était une très grande actrice, ‘l’une des plus grandes’ et tout simplement la meilleure compagnie : sage, pleine d’esprit, guêpe, merveilleuse. Unique en son genre à tous égards et par conséquent irremplaçable. Le comédien et acteur Omid Djalili a également écrit sur le réseau social : « Nous avons perdu l’une des meilleures aujourd’hui. RIP Maggie Smith. »