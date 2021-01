La star de Downton Abbey, Hugh Bonneville, dit être victime de fraudeurs d’identité qui continuent de se faire passer pour lui en ligne.

La star de la télévision de 57 ans dit qu’il est régulièrement alerté des escrocs qui tentent de se faire passer pour lui en ligne – et dit qu’ils envoient des DM maladroits aux personnes qu’il connaît.

L’acteur affirme que les faussaires essaient également «d’attirer» ses amis loin de lui, les incidents en ligne se produisant toutes les deux semaines.

Hugh ne précise pas sur quelle plate-forme les attaques se produisent, mais il a des profils Twitter, Instagram et Facebook tous à son nom, et craint que les abonnés ne soient dupés par de faux comptes.







(Image: Images GC)



S’exprimant sur son calvaire au Daily Mail, Hugh a déclaré: «À peu près toutes les deux semaines, certains numpty qui ne peuvent pas épeler créent deux nouveaux comptes en se faisant passer pour moi.»

Il a ajouté: « Ils envoient des messages privés naff aux personnes qui me suivent, dans l’espoir de les attirer dans une grotte étrange sous un rocher près des anémones de mer de leur imagination. »

Les fans devraient peut-être noter qu’ils n’interagiraient pas avec le vrai Hugh s’ils le tweetaient ou lui envoyaient un message en ligne.







(Image: Getty Images)



L’acteur explique avec humour que ses comptes sont «gérés par des elfes efficaces» suggérant que ses comptes sont gérés par des personnes autres que lui.

Quelque chose d’un homme aux multiples visages lui-même, Hugh a été dans le monde du théâtre et a démontré ses capacités à changer de personnalité et de personnage depuis plus de trente ans.

Il est devenu mondialement connu grâce à son rôle de Robert Crawley, comte de Grantham, dans le drame de la période fracassante d’ITV, Downton Abbey.

La série a engendré un film dérivé en 2019 – et une suite ultérieure serait en développement.

Le créateur de l’émission, Julian Fellowes, a confirmé qu’il se mettrait au travail pour écrire le nouveau film de Downton Abbey une fois qu’il aura terminé l’écriture des scripts pour The Gilded Age – un nouveau drame d’époque se déroulant dans les années 1880 à New York et qui devrait être diffusé sur HBO Max dans les mois à venir.

The Gilded Age présente un casting de stars comprenant la star de Mamma Mia Christine Baranski, l’icône de Sex and the City Cynthia Nixon et la star de Basic Instint Jeanne Tripplehorn.