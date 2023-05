Huggins de Virginie-Occidentale accepte une réduction de salaire de 1 million de dollars et une suspension de 3 matchs pour insulte homophobe

Bob Huggins a accepté une suspension de trois matchs, une réduction de salaire de 1 million de dollars et une formation de sensibilisation pour avoir utilisé une insulte homophobe lors d’une interview à la radio, a annoncé mercredi l’université.

L’accord permet à Huggins de conserver son poste d’entraîneur de basket-ball de l’école, mais la bévue laissera une marque durable sur sa carrière au Temple de la renommée.

Le président de l’Université de Virginie-Occidentale, Gordon Gee, et le directeur sportif, Wren Baker, ont déclaré dans un communiqué conjoint que l’université avait « explicitement indiqué à l’entraîneur Huggins que tout incident de langage similaire désobligeant et offensant entraînerait une résiliation immédiate ».

En vertu de l’accord, Huggins et tous les entraîneurs d’athlétisme actuels et futurs devront suivre une formation qui sera développée par le centre LGBTQ + de l’université pour aborder tous les aspects de l’inégalité, y compris l’homophobie, la transphobie et le sexisme. Huggins devra également rencontrer des dirigeants LGBTQ + de tout l’État.

« Nous ne saurons jamais vraiment les dégâts causés par les mots prononcés pendant ces 90 secondes », ont déclaré Gee et Baker. « Les mots comptent et ils peuvent laisser des cicatrices qui ne peuvent jamais être vues. Mais les mots peuvent aussi guérir. Et en profitant de ce moment pour en savoir plus sur le point de vue de l’autre, parler avec respect et diriger avec compréhension, peut-être que les mots « faire mieux » mèneront à un changement significatif pour tous. »

En vertu de l’accord, le salaire de Huggins de 4,15 millions de dollars sera réduit de 1 million de dollars. Cette réduction sera utilisée pour soutenir directement le centre LGBTQ + de WVU, ainsi qu’un centre de santé mentale à l’université et d’autres groupes qui soutiennent les communautés marginalisées.

Huggins sera suspendu pour les trois premiers matchs de la saison 2023-24. De plus, son contrat passera d’un accord pluriannuel à un accord annuel qui débutera le 10 mai de cette année et se terminera le 30 avril 2024.

« Au cours des 48 dernières heures, j’ai réfléchi aux mots horribles que j’ai partagés dans une émission de radio plus tôt cette semaine », a déclaré Huggins dans un communiqué séparé mercredi. «Je regrette profondément mes actions, le mal qu’ils ont injustement causé aux autres et l’attention négative que mes paroles ont attirée sur l’Université de Virginie-Occidentale.

«La Virginie-Occidentale et l’Université de Virginie-Occidentale sont ma maison. J’aime cette université et je sais de première main que l’éducation et les expériences que les étudiants reçoivent ici font une différence. Je suis vraiment désolé pour le mal que j’ai fait. Et je suis reconnaissant d’avoir la chance d’avancer d’une manière qui représente positivement cette université et notre État.

Huggins a utilisé l’insulte pour faire référence aux fans de Xavier lundi tout en dénigrant les catholiques lors d’une apparition sur la station de radio de Cincinnati WLW. Le département des sports de Virginie-Occidentale a qualifié les commentaires d ‘«offensants» et a déclaré qu’il examinait la question.

Au cours de l’émission de radio, Huggins a été interrogé sur le portail de transfert et s’il avait une chance de faire atterrir un joueur en Virginie-Occidentale de Xavier, une école jésuite.

« Les catholiques ne font pas ça », a déclaré Huggins. «Je vais vous dire quoi, n’importe quelle école qui peut jeter des pénis en caoutchouc sur le sol et ensuite dire qu’elle ne l’a pas fait, par Dieu, elle peut s’en tirer avec n’importe quoi.

« C’était la fusillade de Crosstown. Ce que c’était, c’était tous ces (explétifs), ces catholiques (explétifs), je pense.

Dans un discours mercredi, la présidente de Xavier, Colleen Hanycz, a qualifié les commentaires de Huggins de « répugnants et offensants ».

« Les descriptions erronées déplorables et les insultes homophobes dirigées contre nos communautés LGBTQ+ et nos communautés catholiques étaient répugnantes et offensantes », a déclaré Hanycz avant un événement de presse détaillant les plans d’une nouvelle école de médecine. « Aux membres de notre famille Xavier qui ont été directement ciblés et blessés par ces propos haineux, soyez assurés que vous êtes des membres inestimables de notre famille Xavier et que vous appartenez ici », a déclaré Hanycz. « Votre présence nous rend meilleurs. »

En vertu de l’accord, Huggins fera également un don «substantiel» à Xavier pour soutenir son Centre pour la foi et la justice et son Centre pour la diversité et l’inclusion.

Huggins est entré au Basketball Hall of Fame en septembre dernier. En 41 saisons, ses équipes ont participé à 25 tournois de la NCAA, ont terminé sept fois dans le top 10 du sondage de l’Associated Press et ont terminé cinq fois sous la barre des 0,500. Les Mountaineers ont 11 participations au tournoi NCAA sous Huggins.

Huggins a passé 16 saisons à Cincinnati avant d’être licencié en 2005 dans une lutte de pouvoir avec le président de l’école ainsi qu’à la suite d’une arrestation pour conduite en état d’ébriété en 2004. Après avoir passé une saison à Kansas State, Huggins a pris son emploi de rêve en Virginie-Occidentale, son alma mater, en 2007.

AP College Sports Writer Ralph Russo a contribué à ce rapport.

John Raby, l’Associated Press