Barcelone aura pour objectif de remporter pour la première fois des matchs à l’extérieur successifs en Liga sous la direction du nouveau manager Ronald Koeman lorsqu’ils affronteront Huesca. Après avoir lutté au cours des premiers mois, Koeman a réussi à ramener la normalité à la procédure – Barcelone a été invaincue lors de ses cinq derniers matches et voudrait maintenant étendre sa domination contre Huesca à l’Estadio El Alcoraz ce week-end.

La Liga 2020-21 SD Huesca vs Barcelone se jouera à l’Estadio El Alcoraz le lundi 4 janvier.

Pour Huesca, Sandro Ramirez et Pablo Maffeo sont actuellement blessés. Pablo Insua, quant à lui, a purgé sa suspension contre le Celta Vigo et est désormais disponible pour ce match.

Pour Barcelone, Philippe Coutinho, Gerard Pique, Sergi Roberto et Ansu Fati se remettent tous de leurs blessures et continueront à manquer. Cependant, Ousmane Dembele et Lionel Messi sont disponibles et devraient débuter ce match.

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, le match s’est terminé dans une impasse 0-0 en 2019. Cependant, compte tenu de la forme actuelle, Barcelone est clairement favorite.

La Liga 2020-21 SD Huesca vs Barcelone se jouera à 1h30.

HUE vs FCB La Liga, équipe Dream11 pour SD Huesca vs Barcelone

HUE vs FCB La Liga, équipe Dream11 pour SD Huesca vs capitaine de Barcelone: Lionel Messi

HUE vs FCB La Liga, Dream11 Team pour le vice-capitaine SD Huesca vs Barcelone: Shinji Okazaki

HUE vs FCB La Liga, Dream11 Team pour le gardien de but SD Huesca vs Barcelone: Marc-André ter Stegen

HUE vs FCB La Liga, Dream11 Team pour les défenseurs SD Huesca vs Barcelone: Jorge Pulido, Pedro Lopez, Jordi Alba, Clément Lenglet

HUE vs FCB La Liga, équipe Dream11 pour les milieux de terrain SD Huesca vs Barcelone: Pedro Mosquera, Mikel Rico, Sergio Busquets, Frenkie de Jong

HUE vs FCB La Liga, équipe Dream11 pour les attaquants SD Huesca vs Barcelone: Lionel Messi, Shinji Okazaki

HUE vs FCB La Liga, composition probable de Dream11 SD Huesca vs Barcelone: Alvaro Fernandez; Javi Galan, Dimitris Siovas, Jorge Pulido, Pedro Lopez; Pedro Mosquera, Mikel Rico; Borja Garcia, Javier Ontiveros, David Ferreiro; Shinji Okazaki

HUE vs FCB La Liga, composition probable de Dream11 Barcelona contre SD Huesca: Marc-André ter Stegen; Jordi Alba, Clément Lenglet, Ronald Araujo, Sergino Dest; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Ousmane Dembele, Lionel Messi, Martin Braithwaite