Hudson, le nouveau PDG de Qantas, grillé par les législateurs suite à une série de scandales

(Bloomberg) – La directrice générale de New Qantas Airways Ltd., Vanessa Hudson, a été interrogée, réprimandée et réprimandée par une enquête parlementaire, augmentant ainsi la pression sur une compagnie aérienne déjà critiquée pour son traitement des passagers, du personnel et des concurrents.

Comparaissant devant un comité sénatorial à Canberra mercredi, Hudson a d’abord exprimé ses excuses pour les niveaux de service de la compagnie aérienne, réitérant les excuses qu’elle avait présentées aux passagers la semaine dernière. Mais la sénatrice Bridget McKenzie, présidente du comité, a reproché à Hudson l’incapacité de la compagnie aérienne à présenter une réponse écrite à l’enquête, comme ses plus petits rivaux Virgin Australia et Rex.

McKenzie a ensuite critiqué Hudson, le président Richard Goyder et l’avocat général Andrew Finch, assis dans une rangée, pour ne pas connaître les dates de certaines décisions politiques au sein de Qantas. Ils ne pouvaient pas non plus nommer le collègue qui assure la liaison avec le gouvernement sur une question particulière. L’absence de soumission et de réponses toutes prêtes, leur a dit McKenzie, « montre un niveau de manque de respect ».

L’enquête – apparemment créée pour enquêter sur une décision du gouvernement de bloquer davantage de vols de Qatar Airways vers l’Australie – a déclenché mercredi une attaque enflammée et sans restriction contre Qantas.

La marque et la réputation de la compagnie aérienne souffrent d’une vague incessante de gros titres négatifs, et le titre de Qantas est en baisse de 24 % par rapport à son pic de juin.

L’organisme de surveillance antitrust australien poursuit Qantas pour avoir prétendument vendu de faux sièges sur des milliers de vols qu’elle avait déjà annulés. Le plus haut tribunal du pays a jugé plus tôt ce mois-ci que Qantas avait licencié illégalement près de 1 700 travailleurs au sol pendant la pandémie. Ces révélations ont vu Alan Joyce, alors PDG, avancer sa retraite et se retirer pour Hudson, qui a pris la direction il y a à peine trois semaines.

Pour aggraver les problèmes de la compagnie aérienne, Hudson est obligée d’augmenter ses dépenses pour renforcer les niveaux de service qui ont chuté à cause des programmes répétés de réduction des coûts de Joyce. Alors que le mandat de Joyce s’est terminé avec des bénéfices records, il a laissé de nombreux passagers mécontents attendre leur vol, chercher des bagages perdus ou chercher des services de remplacement.

Goyder a défendu mercredi sa propre position, déclarant au comité qu’il avait le soutien des principaux actionnaires de l’entreprise pour continuer. Le syndicat des pilotes de la compagnie aérienne a appelé mardi à sa démission.

Les réponses d’Hudson et de Goyder n’étaient pas assez bonnes pour le sénateur Tony Sheldon – un critique de longue date de Qantas – qui a déclaré qu’il avait perdu le compte des excuses de la compagnie aérienne.

« Je n’ai que 10 doigts et 10 orteils », a déclaré Sheldon. Il a accusé Goyder de ne pas avoir assumé la responsabilité du licenciement des 1 700 travailleurs au sol, une décision jugée illégale à plusieurs reprises par les tribunaux.

«Vous refusez de vous demander des comptes», a déclaré Sheldon à Goyder.

Goyder a déclaré que la compagnie aérienne s’excusait « pour ce qui s’est passé ». Mais il a ajouté qu’il y avait de « bonnes raisons commerciales » pour cette décision.

Rachel Waterhouse, PDG de l’Association australienne des actionnaires, a déclaré dans une interview que Goyder devrait démissionner d’ici la fin de l’année. Mais il doit d’abord répondre aux questions des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de novembre et élaborer un plan de succession pour son rôle, a-t-elle déclaré. Comme Joyce, Goyder doit répondre des décisions prises sous leur surveillance commune, a-t-elle déclaré.

« Ils sont tous les deux absolument responsables », a-t-elle déclaré.

Hudson, quant à lui, a réitéré son engagement à améliorer les performances.

« Il y a encore des problèmes et les annulations sont plus nombreuses qu’elles ne devraient l’être », a déclaré Hudson. « Nous examinons toutes nos politiques et processus clients pour nous assurer qu’ils sont équitables. Vous avez mon engagement à ce que nous servions mieux les Australiens.

