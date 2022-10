Huddsf’ld 2 – 0 Hull City

Mark Fotheringham a remporté la victoire lors de son premier match à domicile à la tête de Huddersfield alors qu’ils enregistraient une victoire 2-0 au championnat contre Hull sans manager.

Les fans de Town ont eu droit à une deuxième victoire consécutive à domicile alors que le club du Yorkshire a réduit l’écart entre eux et la sécurité à seulement deux points.

Et ils espèrent que la nomination de Fotheringham au club, qui a perdu lors de la finale des barrages de l’année dernière, peut entraîner un changement de fortune après un début de saison désolé.

Les Terriers ont surmonté un départ chancelant pour récolter trois précieux points dans un match entre deux des cinq derniers du championnat.

Hull, qui possède la défense la plus fuyante de la division, a été vaincu à deux reprises par des centres alors que les Tigers ont subi une douloureuse sixième défaite en sept.

Le malheureux but contre son camp de Lewie Coyle et le premier but de Michal Helik pour le club ont assuré que la première sortie de Fotheringham au stade John Smith s’est terminée par une victoire bienvenue.

Image:

Michal Helik célèbre après avoir marqué pour Huddersfield





Le nouveau patron a fait deux changements après le match nul de son équipe dans un thriller de six buts à Luton, tandis que le patron par intérim de Hull Andy Dawson a fait un échange solitaire.

Après s’être ressaisis, les hôtes ont eu la première vue réelle du but alors que Tom Lees a tiré directement sur Nathan Baxter alors qu’il aurait dû faire mieux.

Image:

Le patron de Huddersfield, Mark Fotheringham, lors de la victoire sur Hull





À l’autre extrémité, Ryan Longman a frappé à côté de la marque après avoir coupé à l’intérieur sur son pied gauche préféré.

Lees a jeté un coup d’œil à un coin fouetté de Sobra Thomas avec le but à sa merci.

Mais la pression s’est manifestée à la 29e minute lorsque la tête volante de Coyle a douloureusement transformé le centre d’Etienne Camara dans son propre filet.

Dimitrous Pelkas a bien fait de prendre possession du ballon au milieu de terrain et de mettre en place le meilleur buteur de Hull, Oscar Estupinan, mais sa frappe capricieuse a volé à des kilomètres de la cible.

Les Tigers auraient dû être à égalité sur le coup de la mi-temps alors que Longman a roulé son tir large après avoir été joué en tête-à-tête.

Huddersfield a doublé son avance six minutes après le redémarrage alors que l’ancien défenseur de Barnsley Helik a dirigé la passe de Danny Ward à bout portant.

Les visiteurs ont poussé un énorme soupir de soulagement juste après l’heure de jeu. La frappe de Jordan Rhodes est revenue sur le poteau avant qu’Alfie Jones ne dégage l’effort d’Helik de la ligne.

Estupinan a de nouveau gonflé ses lignes alors qu’il effectuait un effort de 10 mètres après que le tir de Longman ait été bloqué sur son chemin.

Lee Nicholls a réalisé un bon arrêt pour faire basculer l’effort râpeux de Greg Docherty sur la barre transversale alors que le temps presse pour City.

Et Huddersfield a tenu le coup avec une relative facilité pour une deuxième feuille blanche bienvenue de la saison après avoir marqué six buts lors de ses deux derniers.