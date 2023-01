Huddsf’ld 1 – 2 Luton

La poussée de promotion de Luton s’est poursuivie alors qu’ils revenaient de l’arrière pour battre Huddersfield 2-1.

Les Terriers semblaient prêts à poursuivre leur renaissance après deux victoires consécutives à la fin de 2022 lorsque Duane Holmes a donné une avance rapide aux hôtes.

Cependant, les Hatters ont égalisé peu de temps avant l’intervalle grâce à l’effort d’Amari’i Bell, que Michal Helik a été terriblement proche de dégager de la ligne.

Et la démonstration encourageante de Luton en seconde période a été récompensée lorsque Reece Burke a attrapé un vainqueur tardif – mettant fin à leur série de sept matchs sans victoire contre Huddersfield.

Dans le processus, les visiteurs ont remporté une troisième victoire consécutive sous le nouveau patron Rob Edwards – un exploit qu’ils ont réalisé pour la dernière fois en février de l’année dernière.

Les Hatters, de retour au John Smith’s Stadium pour la première fois depuis le chagrin des barrages de la saison dernière, ont commencé brillamment et ont failli ouvrir le score dans les 10 premières minutes.

Le bon jeu de combinaison de Carlton Morris et Elijah Adebayo a vu le premier envoyer le second au but, mais le gardien Lee Nicholls a bien fait de sauver en tête-à-tête.

Un Morris vif – le meilleur buteur de Luton avec cinq buts cette saison – a ensuite lancé un effort féroce vers le but uniquement pour que Helik fasse un bloc courageux – et douloureux.

Malgré l’autorité précoce des visiteurs, c’est Huddersfield qui a ouvert le score.

L’effort apprivoisé de Jack Rudoni a trouvé par inadvertance Holmes dans la zone et il a récupéré sur la rotation et s’est converti bas dans le coin le plus éloigné.

L’international américain, qui a ouvert son compte pour la saison en milieu de semaine, a marqué lors de matches de championnat successifs pour la première fois de sa carrière.

Cependant, la résilience défensive des Terriers a été brisée et leur travail acharné a été annulé peu de temps avant la pause.

Helik a de nouveau semblé être le sauveur de Huddersfield lorsqu’il a héroïquement bloqué la frappe de Bell sur la ligne de but, mais la technologie a révélé que les efforts du défenseur étaient infructueux.

Leur niveleur tardif en première mi-temps a inspiré les Hatters et les instructions d’Edwards à la mi-temps ont presque rapporté des dividendes immédiats après le redémarrage.

Alfie Doughty, buteur de la victoire 3-0 de Luton au QPR en milieu de semaine, a testé Nicholls avec un coup franc venimeux que le stoppeur a bien fait de sauver et de conserver.

Sorba Thomas a également menacé sur un coup franc à l’autre bout, mais sa livraison dangereuse a été dégagée par Adebayo.

Les deux équipes se sont ralliées dans leur quête d’un vainqueur tardif, Nicholls refusant Cauley Woodrow et Kaine Kesler-Hayden testant Ethan Horvath à distance.

Et c’est Luton qui a décroché un coup de poing tardif lorsque la livraison précise de James Bree a trouvé un Burke composé dans la région et il a terminé intelligemment devant une fin délirante à l’extérieur.

Seul Sheffield United a enregistré plus de points à l’extérieur que l’équipe d’Edwards, qui s’est hissée à la cinquième place du tableau du championnat Sky Bet.