Huddsf’ld 1 – 0 Luton

Jordan Rhodes a frappé tard pour sceller une victoire cumulée de 2-1 pour Huddersfield et les envoyer en finale des barrages du Sky Bet Championship aux dépens de Luton.

Après un match nul 1-1 au match aller vendredi soir, ce sont les Hatters qui ont dominé la majorité des débats au John Smith’s Stadium, mais n’ont pas réussi à faire valoir leurs opportunités.

Et ils le paieraient tard alors que Rhodes frappait à huit minutes de la fin pour sceller leur place en finale. Ils affronteront Nottingham Forest ou Sheffield United – qui se rencontreront lors du match retour de leur propre match nul mardi soir – alors qu’ils poursuivent leur tentative de retour en Premier League après une absence de trois ans.

Pour Luton, c’est la fin d’une campagne fantastique qui les a vus défier toutes les chances pour atteindre les play-offs en premier lieu. Leur voyage se poursuivra dans le championnat la saison prochaine et leur absence de 30 ans de l’élite se poursuit.

Luton paie pour les occasions manquées alors que Huddersfield frappe tard

Jordan Rhodes a obtenu un joli coup franc de Sorba Thomas pour donner à Huddersfield l’avantage sur Luton



Le bilan à l’extérieur de Luton contre les meilleures équipes de la ligue n’avait pas été excellent cette saison, mais ils ont commencé brillamment lundi soir et auraient dû prendre la tête du match nul à 11 minutes lorsque Kal Naismith et Allan Campbell se sont liés avant que ce dernier ne trouve Harry Cornick. non marqué au milieu, mais il ne pouvait tirer que sur Lee Nicholls – alors qu’une finition de chaque côté aurait été un certain objectif.

La seule véritable ouverture de la mi-temps de Huddersfield au cours de laquelle ils étaient deuxièmes a eu lieu à la 37e minute, alors que Harry Toffolo a récupéré le ballon à 35 mètres du but et a dépassé deux marqueurs pour entrer dans la surface. Mais il ne pouvait aussi tirer que sur Matt Ingram.

Toffolo et Ingram se sont ensuite à nouveau mêlés à la 75e minute après que le gardien de but de Luton ait effectué deux excellents arrêts, il a semblé faire tomber maladroitement l’arrière gauche de Huddersfield. L’équipe adverse a crié pour un penalty, mais l’arbitre Peter Bankes a renoncé à ses prétentions.

Mais Huddersfield ne serait pas laissé pour compte de ce moment alors que Rhodes – qui a remplacé en première mi-temps le blessé Danny Ward – est arrivé au second poteau pour se glisser et terminer sur le coup franc de Sorba Thomas et envoyer les Terriers à Wembley.

Ce que les gérants ont dit…

Carlos Corberan a estimé que Luton était plus fort que Huddersfield en première mi-temps, mais son équipe avait le bon caractère pour revenir dans le match.



de Huddersfield Carlos Corberan: “Notre objectif était d’arriver à Wembley pour jouer la finale et nous y sommes parvenus. En tant que club, nous essayons toujours d’apprendre de tout ce que nous faisons et d’utiliser cette expérience pour nous améliorer, et c’est ce que nous avons fait cette année .

“Les joueurs sont la clé. J’ai eu un très bon groupe de joueurs avec qui travailler, avec un caractère incroyable. Nous sommes déterminés à faire quelque chose de spécial cette année, et avec ce groupe de joueurs, tout était facile.

“La première mi-temps a été un défi. Ils étaient meilleurs que nous. En deuxième mi-temps, nous avons essayé d’appuyer davantage et le jeu était plus équilibré. Je ne pense pas que l’une ou l’autre des équipes ait été meilleure [after half-time]. Ça a été une demi-finale très compétitive.”

Nathan Jones a estimé que Luton était la meilleure équipe et était très fier de sa performance



de Luton Nathan Jones: “Tout d’abord, félicitons Huddersfield car ils ont été excellents toute la saison et ils vont à Wembley. Deuxièmement, je ne pourrais pas être plus fier de mon équipe. Nous étions la meilleure équipe ce soir et nous avons raté des occasions en première mi-temps. Il y a eu un peu de négligence en deuxième mi-temps, puis ils ont marqué sur un jeu arrêté.

“Je suis tellement, tellement fier de l’équipe et de la façon dont ils ont fait leur travail. Nous avons dû faire face à absolument tout. Il nous en manque huit ce soir, et les marges ont été si serrées. Mais ce n’est pas raisins aigres, je suis tellement fier de mon équipe et je pense que nous avons été brillants ce soir. Nous reviendrons plus forts pour cela. Nous recommençons à travailler demain pour être encore meilleurs l’année prochaine.

“L’homme du match, Rhodes a fait la différence”

Jordan Rhodes dit qu’il se souviendra toute sa vie de la victoire de Huddersfield sur Luton tandis que Sorba Thomas explique comment il a visé l’attaquant pour le but gagnant



Jobi McAnuff sur Sky Sports Football :

“Pour moi, tout tourne autour de Jordan Rhodes. C’est un vieux renard rusé et je pense qu’en fin de compte, c’est ce qu’il en est; une équipe qui a un vrai buteur qui l’a fait pendant tant d’années et peut-être un qui a raté le leur à un moment crucial de la saison.

“Vous devez tirer votre chapeau à la qualité de la livraison, mais aussi au mouvement, au désir et, bien sûr, à la finition de Rhodes pour atteindre ce but.”

Curtis Davies sur Sky Sports Football :

“Il est totalement différent de Danny Ward. Ward s’implique un peu plus dans le jeu, il intervient et dirige les canaux, alors que Jordan veut rester contre le dernier demi-centre. J’ai dit qu’il avait besoin d’une chance et, pour être juste, c’était une demi-chance.

“C’était le désir d’aller au bout. Il étend la jambe et cet instinct juste pour trouver le coin inférieur est incroyable et c’est ce qu’il fait. C’est ce qu’il a toujours fait à ce niveau. Il n’est pas nécessairement le joueur que vous verrez tout le match, mais quand il s’agit de prendre des risques, il est l’un des meilleurs.”

‘Le travail de Huddersfield n’est pas terminé’ | “Luton était la meilleure équipe”

Jobi McAnuff sur Sky Sports Football :

“C’est pour cela qu’ils ont travaillé toute la saison. Ils en auraient rêvé pendant si longtemps, mais le travail n’est pas terminé. Ils peuvent profiter de ce soir, mais il reste encore un match à jouer à Wembley.”

Curtis Davies sur Sky Sports Football :

“C’est une sensation incroyable pour Huddersfield, surtout après avoir concédé tant d’occasions en première mi-temps. Luton était la meilleure équipe, mais arriver en tête sera un énorme soulagement pour Huddersfield.”

Et après?

se rendra à la finale des barrages du Sky Bet Championship pour affronter Nottingham Forest ou Sheffield United à Wembley le dimanche 29 mai – en direct sur Sky Sport Football.