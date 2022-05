Huddsf’ld 0 – 1 N Forêt

Nottingham Forest a scellé son retour en Premier League après 23 ans d’absence grâce à une victoire 1-0 contre Huddersfield à Wembley.

Le but contre son camp de Levi Colwill après 43 minutes a été la différence entre les équipes lors de la finale des barrages du championnat dimanche, ce qui signifie que Forest jouera dans l’élite pour la première fois depuis 1999.

Cela complète une saison remarquable pour Forest, qui était en bas du tableau après huit matchs lorsque Steve Cooper a pris la relève fin septembre.

Huddersfield, quant à lui, voit son rêve de retrouver la Premier League après trois ans d’absence se terminer.

Comment Forest a scellé son retour de haut vol

Levi Colwill de Huddersfield transforme le ballon en son propre filet



La percée est survenue juste avant la mi-temps pour Forest via le malheureux Colwill, qui a par inadvertance tourné le tir de James Garner dans son propre filet avec une jambe tendue qui a laissé Lee Nicholls dans le but de Huddersfield impuissant.

Huddersfield avait du mal à créer des occasions et a lancé son vainqueur de la demi-finale Jordan Rhodes et Duane Holmes avec un quart du match à jouer pour essayer de trouver un moyen de revenir dans le match.

Statistiques d’après-match Nottingham Forest débutera la saison prochaine en tant qu’équipe de Premier League pour la première fois depuis 1998-99. Leur écart de 23 saisons entre les campagnes de Premier League est le plus long de tous les clubs.

Depuis la construction de l’ancien terrain en 1923, Huddersfield Town est la première équipe de club à ne pas marquer lors de quatre visites consécutives au stade de Wembley.

Nottingham Forest a été couronné champion/promu lors de neuf de ses 12 matches au stade de Wembley, remportant ici pour la première fois depuis 1992 lors de la finale de la Full Members Cup contre Southampton.

L’équipe qui a terminé à la quatrième place du championnat a obtenu une promotion dans quatre des neuf dernières campagnes, ne l’ayant pas du tout fait en 15 saisons consécutives entre 1998-99 et 2012-13.

Peu de temps après, ils sont finalement arrivés derrière Forest alors que Holmes courait et trouvait Harry Toffolo au milieu. Il a ensuite semblé tomber sous le défi de Jack Colback, mais l’arbitre Jon Moss l’a considéré comme un plongeon et a réservé l’homme de Huddersfield – avec un contrôle VAR puis confirmant sa décision. Les appels ont également été rejetés pour un appel ultérieur lorsque Max Lowe s’est emmêlé avec Lewis O’Brien dans la surface.

Et ce serait cela pour le défi de Huddersfield, dans une conclusion décevante à ce qui a par ailleurs été une campagne étonnamment brillante du côté de Carlos Corberan.

Huddersfield aurait-il dû écoper de deux pénalités ?

Huddersfield s’est vu refuser deux pénalités après que des défis contre Harry Toffolo et Lewis O’Brien n’aient pas été donnés comme coups de pied



Le fait est que Huddersfield a à peine troublé Forest en jeu ouvert pendant 90 minutes à Wembley, mais ils ont peut-être estimé qu’ils auraient dû recevoir un penalty à deux reprises dans les phases finales de la seconde.

Dans la première épreuve, Toffolo a été réservé pour plongeon après avoir semblé être coupé par Colback, la seconde alors qu’O’Brien a été abattu par Max Lowe dans la surface de réparation. Encore une fois, cependant, l’arbitre Moss n’était pas intéressé.

La légende de Nottingham Forest, Stuart Pearce, sur Sky Sports Football :

“Je pense qu’il y a un contact. J’aurais donné un penalty à la suite de cela. Je pense qu’il y a un élément de frustration dans le fait que l’arbitre n’a pas été invité à se rendre sur son moniteur pour le revérifier.”

L’ancien défenseur de Huddersfield Michael Hefele sur Sky Sports Football :

“C’est choquant. Huddersfield a été volé. Le VAR est là. Si vous ne donnez pas la pénalité pour le premier, vous devez donner celui-ci car vous savez que vous avez fait une erreur pour le premier.”

Cooper “attend avec impatience un avenir positif”

Tout en partageant ses réflexions d’après-match, le patron de Nottingham Forest, Steve Cooper, a été assailli par ses joueurs de Forest alors qu’ils célébraient leur victoire finale en barrages de championnat.



Le patron de Nottingham Forest, Steve Cooper, sur Sky Sports Football :

“Je suis vraiment content pour les joueurs et les supporters. Je pense que nous avons bien joué en première mi-temps. Et de tous les bons buts que nous avons marqués cette saison, nous en marquons un comme ça – mais cela n’a pas d’importance. Et Nous avons réussi à le mener à bien. Tous ceux qui sont liés à ce club de football le méritent aujourd’hui. Nous attendons avec impatience un avenir positif.

“C’est un soulagement bien sûr, mais c’est une fierté. J’adore être dans ce club de football. Cela a changé ma vie. Ma famille est ici, les familles des joueurs sont ici – ce club de football, c’est appartenir à une ville. Il se rassemble le jour du match. Nous avons repris Wembley aujourd’hui et sommes en Premier League.

“Ce club de football est construit sur des époques positives du passé et nous voulons bâtir là-dessus. Nous en sommes fiers, mais en même temps, nous devons penser” et si? Pouvons-nous obtenir la Premier League ? Pouvons-nous jouer un football attrayant ? Et si nous pouvions développer de jeunes joueurs ? Et c’est ce que nous avons fait en montrant une attitude et un engagement à ne pas nous faire battre. Nous le méritons.

“C’est un monde glamour d’être footballeur et entraîneur, mais c’est aussi un monde dur et méchant. Et je voulais juste que les joueurs sachent que je serai leur plus grand supporter et que je leur donnerai tout contre vents et marées. Cela ne veut pas dire que je ‘ Je suis doux avec eux ou je n’exige pas d’eux, mais tout le monde aime être aimé. C’est ce que nous avons essayé de faire avec les joueurs.

Corberan : Je suis fier de mes joueurs

Le patron de Huddersfield Town, Carlos Corberan, pense que son équipe n’a pas créé suffisamment d’occasions d’endommager Nottingham Forest après que Forest ait battu les Terriers 1-0 lors de la finale des barrages du championnat.



Le patron de Huddersfield, Carlos Corberan, sur Sky Sports Football :

“Bien sûr, c’est difficile en ce moment parce que nous voulions venir ici et célébrer maintenant. Mon sentiment dans mon analyse finale du match est que je ne peux pas critiquer l’équipe parce que nous avons très bien joué, mais malheureusement ils ont eu une opportunité et ils ont marqué Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions mais nous avons eu quelques moments pour créer une chance, mais nous n’avons pas pu le faire.

“Ce n’est pas facile pour les arbitres, même avec la VAR. Je ne peux rien faire d’autre qu’accepter la situation [regarding the penalty shouts]. Il faut d’abord récupérer et ensuite continuer à travailler en club dans le Championnat. Aujourd’hui, je suis vraiment fier des joueurs avec qui j’ai travaillé.”

“Forest fera honneur à la Premier League”

Forest soulève le trophée des barrages du championnat alors qu’ils reviennent en Premier League pour la première fois en 23 ans



Stuart Pearce sur Sky Sports Football :

“Forest sera un énorme crédit pour la Premier League la saison prochaine. Crédit à Huddersfield, mais au cours des 90 minutes, la meilleure équipe a gagné.

“L’ambiance à l’intérieur du stade était incroyable. Je n’ai jamais joué dans une équipe de Forest à Wembley avec ce type d’ambiance. Vous pouvez voir ce que cela signifie pour ce club de football. Ils ont attendu cela depuis si longtemps. Je suis très fier de leur réalisation.

“À une occasion unique, c’est une merveilleuse façon d’être promu, surtout avec la façon dont Forest l’a fait avec son histoire. C’est maintenant le travail du manager et du joueur de créer le prochain chapitre de l’histoire du club.”

Worrall : Je suis fier de tout le monde

Le défenseur de la forêt et fan de toujours Joe Worrall donne une interview émouvante après la victoire



Le capitaine de Nottingham Forest, Joe Worrall, sur Sky Sports Football :

“Je suis tellement fier des joueurs, du staff, des fans. Nous avons été fantastiques toute la saison et nous n’avons vraiment pas eu de chance de ne pas monter automatiquement, à mon avis. Nous avons joué avec honnêteté et nous jouons le droit façon.

“Nous avons été vraiment bons, et ce n’est pas seulement cette saison – je ne dis pas que nous avons été bons au cours des dernières saisons parce que nous avons été merdiques – mais cela a mis du temps à venir. Ce club n’a pas été dans l’élite depuis longtemps et j’ai vu beaucoup de bonnes personnes aller et venir, qui ont toutes contribué à ce club de football. C’est un tel honneur pour le capitaine Forest.

Et après?

Les rencontres de la saison de Premier League 2022/23 seront publiées le jeudi 16 juin. Les rencontres de l’EFL auront lieu le jeudi 23 juin. Vous pouvez suivre les deux jours d’annonces sur Sky Sports.