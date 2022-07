Huddsf’ld 0 – 1 Burnley

Vincent Kompany a connu un début de vie gagnant en tant que manager du championnat alors que sa nouvelle équipe de Burnley a battu Huddersfield 1-0 lors du match d’ouverture de la saison 2022/23 Sky Bet EFL.

La légende de Manchester City a remplacé Sean Dyche à Turf Moor en juin après trois ans à Anderlecht et a regardé le débutant Ian Maatsen balayer froidement le premier match après seulement 18 minutes.

Les Terriers – qui ont été battus par Nottingham Forest lors de la finale des barrages il y a 61 jours et ont perdu l’entraîneur-chef Carlos Corberan plus tôt ce mois-ci – ont eu du mal à prendre pied dans le match et, bien qu’ils soient passés à la vitesse supérieure après la pause, n’ont pas pu pour rassembler un seul tir cadré.

Image:

Vincent Kompany a remporté son premier match compétitif à la tête de Burnley





Plus tard, Scott Twine a presque marqué son premier match contre Burnley depuis un mouvement de 4 millions de livres sterling de MK Dons avec un coup franc de marque qui a plongé et secoué les boiseries mais, finalement, un seul but a suffi.

Comment l’ère Kompany a parfaitement démarré

Kompany n’a pas promis de miracles avant son retour dans le football anglais et a clairement indiqué que ses joueurs de Burnley auraient besoin de temps pour s’adapter à une nouvelle division et à une nouvelle façon de penser. Au prix de 9/1 pour remporter le titre avant le coup d’envoi, ils n’étaient pas non plus considérés comme des favoris immédiats.

Mais la façon dont ils ont commencé au John Smith’s Stadium suggérait le contraire. Les Clarets étaient agressifs en possession, leur mouvement sur le terrain était fluide, leurs passes rapides et nettes.

Les visiteurs auraient dû gagner un penalty lorsque Tom Lees s’est glissé sur Ashley Barnes alors qu’il récupérait un ballon soigné de Josh Cullen, mais après que Cullen et Barnes se sont rapprochés au cours des prochaines minutes, ils ont pris une avance bien méritée lorsque Maatsen a repris les restes après sa propre passe dans la surface et a caressé le ballon devant Lee Nicholls.

Nicholls a rapidement été appelé à l’action pour empêcher Connor Roberts à bout portant alors que Burnley cherchait à doubler rapidement son avance, avant que Dara Costelloe ait du mal à se connecter avec une balle lâche au bord de la surface de réparation de six mètres.

Huddersfield a semblé nerveux dans les rares moments où ils ont franchi la ligne médiane et ont raté l’influence de Lewis O’Brien et Harry Toffolo – qui ont tous deux rejoint Forest ce mois-ci – entraînant des huées bruyantes à la pause.

Scott Twine est si près de faire 2-0 pour Burnley avec un excellent coup franc, mais il frappe le poteau !



Danny Schofield a suffisamment rallié ses troupes pour inverser la tendance un peu par la suite, Sorba Thomas étant capable de montrer des aperçus de la séquence créative qui a si bien servi son équipe la saison dernière, tandis que l’introduction de Tino Anjorin et Jack Rudoni a vu les hôtes augmenter le tempo de la match.

Ils n’avaient rien à montrer pour cela, cependant, et ont été presque punis lorsque Twine a frappé les boiseries tard, les Clarets repartant avec les trois premiers points de la campagne.

L’homme du match – Josh Cullen

Josh Cullen et Ian Maatsen réfléchissent à une soirée brillante pour Burnley alors qu'ils ont montré une démonstration dominante lors de leur victoire 1-0 sur Huddersfield.



Andy Hinchcliffe de Sky Sports :

“Si vous vous demandez pourquoi Vincent Kompany a amené Josh Cullen à Burnley depuis Anderlecht, c’est pour des performances comme celle-ci, avec le contrôle qu’il a apporté à ce jeu. Il a été agressif avec le ballon et en dehors. Un début exceptionnel.”

Et après?

Huddersfield se rendra à St Andrew’s pour affronter Birmingham à 19h45 le vendredi 5 août, lors d’un match en direct sur Sky Sport Football, tandis que Burnley revient le lendemain, lorsqu’ils accueillent Luton à 15 heures à Turf Moor.