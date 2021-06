Huddersfield vs Wigan Warriors reporté après que sept joueurs des Giants ont été testés positifs pour Covid-19 | Nouvelles de la ligue de rugby

Huddersfield devait affronter Wigan au stade John Smith vendredi

Le match de vendredi entre Huddersfield et Wigan a été reporté et le voyage de St Helens à Leeds est incertain car Covid-19 menace à nouveau de perturber considérablement la Super League.

Les Giants ont signalé sept tests positifs, avec d’autres joueurs considérés comme des contacts étroits, ce qui est suffisant pour que la Rugby Football League ordonne la fermeture de leur terrain d’entraînement et annule le match du neuvième tour, qui aurait été leur premier à domicile en devant les fans pendant 15 mois.

Le match de vendredi à Headingley pourrait emboîter le pas après que la RFL a annoncé que les Rhinos attendaient actuellement le résultat d’un test PCR sur l’un de leurs joueurs, ce qui pourrait exclure un certain nombre d’autres par le biais de tests et d’analyses de traces.

Bien qu’il n’ait que 17 joueurs disponibles, Huddersfield tenait toujours à jouer le jeu, mais la décision leur a été retirée.

Ils chercheront maintenant à réorganiser le match, peut-être le week-end de la finale de la Challenge Cup du 16 au 18 juillet.

C’est le premier match de la saison 2021 de la Super League à être victime de la pandémie, qui a fait des ravages en 2020 et a incité la RFL à décider que les positions de la ligue seraient déterminées par les pourcentages de victoires.

Le format modifié a été maintenu pour cette saison et étendu à la fois au championnat et à la Ligue 1, avec la probabilité que davantage de matches soient reportés et ne puissent pas être réorganisés.

Le match de championnat entre Halifax et Sheffield Eagles en mai a été reporté après que deux joueurs des Eagles ont renvoyé des tests positifs et cinq autres ont été contraints de s’isoler en vertu des règlements d’athlétisme.

Le derby de la Super League féminine de dimanche entre St Helens et Wigan a été annulé après qu’une joueuse des Saints a été testée positive à la suite de la victoire finale de la Challenge Cup samedi contre York et que plus de cinq de ses coéquipières ont reçu l’ordre de s’isoler pendant 10 jours.

Huddersfield et Leeds, qui ont tous deux été contraints de fermer leur terrain d’entraînement pendant cinq jours en janvier en raison d’une série de tests positifs, ont été inactifs la semaine dernière après avoir été éliminés de la Challenge Cup et ont accordé du temps libre à leurs joueurs.

Le voyage de St Helens à Leeds vendredi est également incertain

L’entraîneur de Wakefield Chris Chester, qui a annulé le congé prévu de ses joueurs après avoir réorganisé un match de championnat contre Leigh ce week-end, pense que la dernière épidémie suggère que les joueurs sont peut-être devenus complaisants.

« Ce n’est pas un hasard si certaines équipes ont eu du temps libre et peut-être qu’elles ont été un peu trop détendues avec tout ce qui se passe autour de nous », a déclaré Chester, qui dit que son équipe est sans Covid.

« C’est un rappel brutal que ce n’est pas parti et nous devons nous assurer de continuer à respecter les directives car nous ne pouvons pas nous permettre une autre année comme l’année dernière.

« C’est une affaire de bon sens et d’essayer de rester dans votre bulle, mais je pense que nous devons probablement envisager des protocoles plus stricts, en évitant les pubs et les cafés.

« Je peux voir les directives qui étaient là il y a 12 mois être lentement réintroduites au cours de la semaine prochaine.

« Il est important que nous soyons raisonnables et que nous fassions ce qu’il faut lorsque nous sommes loin du sol. Nous devons nous assurer que nous avons un match dans quelques mois, nous ne pouvons pas nous permettre de nous relâcher. désactivé. »