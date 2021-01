Tout et tout ce que Huda lance, nous voulons et avons besoin immédiatement. Et le dernier lancement de sa ligne de soins de la peau, Wishful, ne fait pas exception. Présentation du sérum peptidique Thirst Trap Juice HA3.

Ce nouveau sérum magnifique est né après l’obsession de Huda pour la formule super-hydratante de son masque Thirst Trap Cocoon Mask. À tel point qu’elle savait qu’elle devait mettre en bouteille les bienfaits et emballer encore plus d’acide hyaluronique et de peptides raffermissants pour la peau et mettre le jus en bouteille pour qu’il puisse être utilisé encore et encore.

Il est maintenant disponible sur la boutique en ligne de Huda, hudabeauty.com. Il est également disponible chez les revendeurs Huda en ligne et en magasin à partir du 25 janvier 2021 avec un prix de vente conseillé de 41 £.









Le nouveau Thirst Trap Juice HA3 et Peptide Serum de Wishful contient tout ce que votre masque hydratant uber préféré a et plus encore! Préparez-vous à une hydratation instantanée et durable avec cette formule puissante qui donne une lueur rosée immédiate ainsi que des résultats réparateurs à long terme. Bourré d’ingrédients stimulants pour la peau pour raffermir, renforcer et laisser la peau rebondissante et souple, ce sérum all-star donnera à votre peau un éclat radieux dont les accros de beauté ne rêvent que.

Sur le dos de l’amour de Huda pour Thirst Trap Cocoon Mask, l’équipe de Wishful a pris le masque en feuille dont les fanatiques de soins de la peau du monde entier sont obsédés et a amélioré la formule avec trois types différents d’acide hyaluronique, un facteur hydratant naturellement présent dans le corps, pour offrir une hydratation plus profonde aux différentes couches de la peau.

Les laboratoires en Corée du Sud ont également ajouté des peptides repulpants à la nouvelle formule, qui stimulent la production de collagène et d’élastine pour une peau ferme et d’apparence jeune. Enfin, l’Aloe Vera laisse la peau apaisée et hydratée davantage tandis que l’ajout de rose trémière aide à retenir l’humidité.

L’un des héros de ce Thirst Trap Juice HA3 et Peptide Serum révolutionnaire est l’ajout de trois types différents d’acide hyaluronique, qui donne au super sérum le HA3 en son nom. La soif

Trap Juice contient également de l’acide hyaluronique traditionnel, du hyaluronate de sodium et de l’acide hyaluronique hydrolysé, qui, combinés, agissent comme une énorme boisson d’eau pour la peau. Ainsi, ce sérum multi-bénéfices garantit que toutes les couches de votre peau reçoivent l’hydratation dont elles ont besoin. Parfait si votre peau est un peu tendue ou sèche en raison du changement de temps et du chauffage constant.

L’autre ingrédient qui sauve la peau dont se vante Thirst Trap Juice est une bonne dose de peptides, qui sont de courtes chaînes d’acides aminés – des éléments constitutifs de protéines telles que le collagène, l’élastine et la kératine. Ces protéines sont les fondations de votre peau et sont responsables de sa texture, de sa force et de sa résilience. En vieillissant, nous réduisons notre capacité à produire ces protéines, ce qui peut entraîner une perte de fermeté et la formation de l’apparition de rides. Les peptides de cette formule laissent votre peau ferme, repulpée et avec un éclat supérieur.

Huda a toujours été obsédé par l’hydratation de la peau. À tel point qu’un jour, lors d’un vol long-courrier, et après avoir utilisé le dernier masque cocon Thirst Trap qu’elle avait, elle a constaté que son masque dégoulinait encore de jus. Elle a pressé chaque dernière goutte de la bonté hydratante et l’a appliquée toutes les heures pendant la durée de son vol. C’est ce qui l’a inspirée à créer un sérum basé sur cette essence de Thirst Trap. Le résultat? La même formule fiable et puissante que le masque, mais avec des ingrédients actifs amplifiés qui fournissent une formule encore plus puissante à la simple pression d’un compte-gouttes.

«J’étais tellement obsédée par les résultats éclatants du Thirst Trap Cocoon Mask que je voulais donner un coup de pouce à la formule et la rendre encore plus puissante», explique Huda Kattan. «Bien que j’adore tremper ma peau dans le jus après le masquage pour obtenir les meilleurs résultats, le Thirst Trap Juice HA3 and Peptide Serum est parfait pour donner à votre peau un grand verre d’eau chaque fois que vous en avez besoin, où que vous soyez.

Votre peau a-t-elle désespérément besoin d’hydratation? Ou êtes-vous tenté d’essayer ce nouveau sérum de luxe? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires ci-dessous.