Tout ce que Huda lance, nous avons besoin – qu’il s’agisse d’une nouvelle palette de fards à paupières ou d’un fond de teint qui donne à notre peau une apparence impeccable. Son dernier produit est quelque chose que nous attendions, et faites-nous confiance lorsque nous disons que cela valait la peine d’attendre. Oui, elle est seulement partie et a créé une gamme de crayons à sourcils qui vous donne un effet microblade à la maison – parfait lorsque les salons sont fermés.

Le crayon à sourcils Huda Beauty #BOMBBROW Microshade présente la pointe la plus fine possible pour un crayon à sourcils. Cet incroyable crayon émule le micro-lame en quelques secondes et sans douleur. La pointe fine de 0,9 mm créera de véritables œuvres d’arc – à quel point est-ce bon? Le crayon rétractable définit, façonne et remplit avec précision les sourcils tout en créant des traits doux et vrais comme des cheveux. Le meilleur de tous? Il vous suffit d’allonger le crayon à sourcils une petite quantité pour obtenir l’effet souhaité et éviter la casse.









Il est disponible en huit nuances soigneusement sélectionnées, du blond chaud au noir doux – il y a une nuance pour compléter chaque couleur de cheveux. Le crayon à sourcils #BOMBBROW Microshade est au prix de 15 £ et vous pouvez l’acheter sur ShopHudaBeauty.com, Boots, Cult Beauty, Feel Unique, Harrods, Selfridges et Harvey Nichols.

Le crayon à sourcils #BOMBBROW Microshade se fixe comme par magie en quelques secondes, mais dure toute la journée grâce à une formule innovante longue tenue parfaite pour la construction et le mélange. Enrichie en huile de ricin, en huile de noix de coco et en vitamine E, la formule crémeuse glisse sans effort tandis que ses riches pigments sèchent rapidement pour un fini naturel durable.

Ce combo puissant signifie deux choses: créer des traits ressemblant à des cheveux est totalement infaillible, et vous n’aurez pas non plus à vous soucier de la durée de vie de vos sourcils.

À la manière de Huda Beauty, la formule dure jusqu’à 24 heures et est résistante aux taches, à l’eau, à la décoloration, à l’oreiller et à la vie complète, de sorte que vos sourcils seront toujours au point, même si vous ‘ vous vous sentez un peu chaud! Et bien sûr, aucun crayon à sourcils n’est complet sans une baguette de bobine durable qui diffuse ces traits hyper-réels à la perfection.

Ci-dessous, nous avons décrit les nuances pour vous aider à trouver votre match parfait:









Teinte 1 – Blond chaud: pour les cheveux blonds avec une nuance dorée

Teinte 2 – Blond neutre: Pour les cheveux blonds avec un mélange de nuances froides et chaudes

Teinte 3 – Blond caramel: Pour les cheveux roux ou blond foncé avec une nuance chaude

Teinte 4 – Brun clair: Pour les cheveux châtain clair avec des nuances chaudes

Nuance 5 – Brun moyen: Pour les cheveux bruns neutres avec un mélange de nuances froides et chaudes

Teinte 6 – Brun riche: Pour les cheveux brun foncé avec des nuances chaudes

Nuance 7 –Black Brown (teinte de Huda): Pour les cheveux noirs avec une nuance chaude

Nuance 8 –Soft Black: Pour les cheveux noirs avec une nuance froide

Envie d’essayer ce nouveau sourcil? Ou y a-t-il autre chose de la ligne de Huda dont vous ne pouvez pas vous empêcher de délirer? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires.