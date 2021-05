HUD Sec. Marcia Fudge a violé le Hatch Act

WASHINGTON – Une agence d’enquête fédérale indépendante a constaté que la secrétaire au Logement et au Développement urbain, Marcia Fudge, avait violé le Hatch Act plus tôt cette année pour avoir pesé sur la course au Sénat de l’Ohio en 2022, a rapporté Politico jeudi.

Lors d’un point de presse du 18 mars à la Maison Blanche, Fudge a détourné une question sur qui devrait lui succéder au siège du Congrès ouvert dans le 11e district de l’Ohio. Mais elle a offert son opinion sur les candidats possibles pour remplacer le sénateur à la retraite Rob Portman, R-Ohio.

« J’ai deux amis qui y réfléchissent », a déclaré Fudge, selon un rapport publié en mars dans le Washington Post. «Tim Ryan y réfléchit bien sûr. Je comprends que Nan Whaley y pense. Je veux dire, je pense que nous allons mettre une bonne personne dans cette course, peu importe qui nous choisissons, mais ils sont tous les deux amis. Je pense que nous avons une bonne chance. Je sais que les gens ont radié l’Ohio. Je n’ai pas radié l’Ohio. Je crois que nous pouvons gagner la course au Sénat.

Ryan, un membre du Congrès de l’Ohio, et Whaley, le maire de Dayton, sont tous deux démocrates. Avant de démissionner du Congrès en mars pour diriger HUD, Fudge a été membre du Congrès démocrate de l’Ohio pendant plus d’une décennie.

Fudge a admis son erreur dans une déclaration publiée un jour après le point de presse, par Politico. «Je reconnais que j’aurais dû m’en tenir à mon premier instinct et ne pas répondre à la question. Je prends ces choses au sérieux et je tiens à assurer au peuple américain que je me concentre sur la satisfaction des besoins de notre pays », a-t-elle déclaré.

Une semaine plus tard, Americans for Public Trust, un groupe de surveillance conservateur, a déposé une plainte contre Fudge auprès du US Office of Special Counsel, une agence d’enquête indépendante, pour violation du Hatch Act. La loi limite certaines activités politiques parmi les employés fédéraux.

Ana Galindo-Marrone, chef de l’unité OSC Hatch Act, a confirmé que Fudge avait violé le Hatch Act dans une lettre adressée à la directrice exécutive de Americans for Public Trust Caitlin Sutherland et publiée par Politico.

« En déclarant, par exemple, que » nous avons une bonne chance « et » je crois que nous pouvons gagner la course au Sénat « , la secrétaire Fudge a manifesté son soutien au Parti démocrate en ce qui concerne la course au Sénat de l’Ohio tout en parlant en sa qualité officielle. En conséquence, la CVMO a conclu qu’elle avait enfreint la loi Hatch lors de sa comparution officielle à la conférence de presse du 18 mars », a-t-elle écrit.

À la lumière des excuses publiques rapides de Fudge, Galindo-Marrone a déclaré que l’OSC avait clos l’affaire en envoyant une lettre d’avertissement au secrétaire du HUD.

« Veuillez noter que la secrétaire Fudge a été informée que si à l’avenir elle s’engage dans une activité politique interdite, nous considérerons une telle activité comme une violation délibérée et consciente de la loi qui pourrait entraîner de nouvelles mesures », a-t-elle écrit.