HUD et le Texas en désaccord sur une plainte pour discrimination liée aux inondations

HOUSTON (AP) – Les permis de construction décolorés et altérés encore collés sur la porte d’entrée du résident de Houston, Mal Moses, rappellent les difficultés qu’il a rencontrées pour essayer de faire réparer ses murs infestés de moisissures et son toit qui fuit après l’ouragan Harvey en 2017.

Mais vivre dans son quartier de Trinity-Houston Gardens a toujours été difficile, a déclaré Moses. Sa famille a enduré des insultes raciales et du harcèlement alors que certains des premiers résidents noirs à emménager à la fin des années 1960. Lorsque les résidents blancs sont partis, a-t-il dit, il semblait que des ressources telles qu’une collecte régulière des ordures ou un système de drainage fonctionnant correctement avaient également fui.

Ainsi, après Harvey, Moses, 65 ans, s’attendait à se voir refuser l’aide du gouvernement. Et il n’a certainement pas été surpris par la conclusion des responsables fédéraux cette année selon laquelle l’État avait fait preuve de discrimination à l’égard des minorités, en particulier des résidents noirs, dans la manière dont il distribuait l’argent des secours contre les inondations suite à l’ouragan.

“C’était juste un autre exemple (de discrimination) pour moi. … Je n’ai pas été choqué que cela se fasse parce que j’en ai fait l’expérience de première main en grandissant », a déclaré Moses, qui a finalement obtenu l’aide de l’organisation à but non lucratif locale West Street Recovery pour réparer sa maison.

Le Texas avait dû faire face à une date limite de vendredi pour conclure un accord volontaire pour répondre à une enquête du département américain du logement et du développement urbain qui, en mars, avait révélé que l’État avait violé la loi sur les droits civils de 1964 en provoquant “une diminution disproportionnée des fonds disponibles pour bénéficier aux résidents des minorités que ce qui était disponible pour les résidents blancs » dans la façon dont il a distribué plus de 2 milliards de dollars pour financer des projets d’atténuation des inondations après Harvey. Ce délai est passé sans aucune résolution du différend.

Le Texas General Land Office, ou GLO, qui est chargé de distribuer le financement, affirme que ses actions n’étaient pas illégales. Dans une lettre envoyée jeudi à la secrétaire du HUD, Marcia Fudge, le gouverneur républicain Greg Abbott a déclaré qu’il n’envisageait pas de forcer le GLO à conclure un accord, car le HUD n’avait pas prouvé que l’agence d’État avait fait preuve de discrimination fondée sur la race ou l’origine nationale.

“HUD devrait clore cette affaire sans donner suite aux menaces proférées dans votre lettre, ce qui ne ferait que ralentir le financement des Texans qui ont vraiment besoin d’atténuation des catastrophes”, a déclaré Abbott.

HUD a menacé de renvoyer l’affaire au ministère de la Justice pour une éventuelle action en justice.

“Nous examinons nos options et n’avons pas d’autres commentaires pour le moment”, a déclaré le porte-parole du HUD, Michael Burns, dans un e-mail vendredi.

La date limite est passée au milieu du cinquième anniversaire de Harvey, qui a inondé la région de Houston de pluies torrentielles pendant des jours, inondant plus de 150 000 maisons et 300 000 véhicules. La tempête, qui a touché terre pour la première fois à plus de 321 km au sud-ouest de Houston, près de Corpus Christi, le 25 août 2017, a tué 68 personnes et causé des dégâts estimés à 125 milliards de dollars au Texas. De nombreux habitants ne se sont toujours pas rétablis.

Dans une lettre d’avril adressée au HUD, les avocats du bureau foncier ont expliqué comment les fonds avaient été attribués, affirmant que sur les 108 projets qui avaient reçu de l’argent, 59 % desservaient les populations à majorité minoritaire et sur les 1,5 million de Texans bénéficiant des projets, plus d’un million étaient Hispanique.

« Les objections du HUD sont politiquement motivées et sont factuellement et juridiquement sans fondement. GLO ne s’est pas livré à la discrimination », ont déclaré les avocats du bureau foncier.

De nombreux habitants et responsables de la région de Houston ont été indignés lorsqu’ils ont appris que la distribution initiale de 1 milliard de dollars du bureau foncier n’incluait pas un centime pour leurs communautés durement touchées. D’autres villes à forte population minoritaire également inondées par Harvey, notamment Beaumont, Corpus Christi et Port Arthur le long de la côte du golfe du Texas, n’ont également reçu aucun financement.

Une enquête du Houston Chronicle a révélé que la distribution initiale d’un milliard de dollars du bureau des terres a été versée de manière disproportionnée aux comtés de l’intérieur des terres avec moins de dégâts que les communautés côtières qui ont subi le poids de Harvey.

L’endroit où l’argent a été dépensé n’est « donc clairement pas là où le mal a été fait et où se situe le risque de catastrophes futures », a déclaré Ben Martin, directeur de recherche pour Texas Housers, une organisation à but non lucratif basée à Austin qui a rejoint le groupe de Houston Northeast Action Collective en déposant le plainte initiale avec HUD.

Après des critiques bipartites sur le manque de financement de la région de Houston, le bureau foncier a accordé 750 millions de dollars au comté de Harris, qui abrite la quatrième plus grande ville du pays, mais toujours rien pour Houston.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, a exhorté mercredi le HUD à appliquer sa décision contre l’État, affirmant que l’intégrité de l’agence fédérale “est en jeu”.

Moses, qui fait partie du Northeast Action Collective, a déclaré qu’après Harvey, il a dû vivre dans sa maison, pleine de moisissure et de poussière, pendant qu’elle était réparée et qu’il suivait un traitement contre le cancer du poumon. Pendant le processus de réparation de deux ans, sa mère, qui partageait la maison avec lui et l’adorait, a dû vivre ailleurs.

Elle est décédée quatre jours après avoir finalement pu revenir en 2020.

Alors que sa maison est en assez bon état maintenant, Moses a déclaré que beaucoup de ses voisins ont encore du mal à restaurer entièrement leurs maisons ou à se remettre financièrement des réparations qu’ils ont payées eux-mêmes. Ils s’inquiètent également de savoir si suffisamment a été fait pour les protéger de la prochaine tempête.

“Je m’accroche, je m’accroche… et j’espère que le gouvernement (fédéral) interviendra… et s’assurera que l’argent est correctement affecté”, a déclaré Moses.

Juan A. Lozano, Associated Press