Hubert Hurkacz renverse Casper Ruud pour préparer la finale de Montréal contre Pablo Carreno Busta

Hubert Hurkacz a ignoré un départ lent pour contrarier la quatrième tête de série Casper Ruud samedi et réserver un affrontement pour le titre avec Pablo Carreno Busta au ATP Montreal Masters.

Hurkacz, huitième tête de série polonaise, a eu besoin de deux heures pour remporter une victoire 5-7, 6-3, 6-2 sur son adversaire norvégien, qui n’avait perdu qu’un seul set toute la semaine.

Mais sa charge de travail était mineure par rapport à celle de l’Espagnol non tête de série Carreno Busta, qui a eu besoin de trois heures pour contenir le Britannique Daniel Evans 7-5, 6-7 (7/9), 6-2.

Carreno Busta a eu une balle de match dans le bris d’égalité du deuxième set, mais n’a pas pu conclure la victoire pendant 50 minutes supplémentaires, sprintant finalement en remportant les douze derniers points du match.

A LIRE AUSSI | Open canadien : Simona Halep bat Jessica Pegula pour atteindre la finale à Toronto

Evans a envoyé sa sixième double faute d’une longue soirée pour abandonner le concours.

Carreno Busta a atteint sa première finale du Masters, où il tentera de devenir le premier champion canadien non classé depuis l’Argentin Guillermo Canas en 2002.

Le dernier joueur classé en dehors des huit premiers à remporter la couronne canadienne était Jo-Wilfried Tsonga en 2014 lorsque les hommes ont joué à Toronto.

Cette année, Ruud était le joueur le mieux classé à se qualifier pour les demi-finales, après que le numéro un mondial Daniil Medvedev, l’Espagnol Carlos Alcaraz, deuxième tête de série, et le Grec Stefanos Tsitsipas, troisième tête de série, soient tous tombés au deuxième tour.

Carreno Busta a licencié 45 gagnants mais a déclaré qu’il était heureux de passer malgré le fait qu’il n’avait pas joué son meilleur tennis.

“C’est important de gagner ce genre de matchs, je suis tellement content d’être en finale”, a-t-il déclaré.

“Du coup cette semaine, mon niveau a été incroyable.”

Contre Ruud, Hurkacz a terminé avec 47 points gagnants – dont 18 as – et 19 fautes directes, avançant sur sa deuxième balle de match.

“J’essayais juste de rester dans le match, il était meilleur pendant le premier set et demi”, a déclaré Hurkacz. “Je devais juste tenir le coup et me battre.”

Énergie Hurkacz

Hurkacz a disputé trois sets lors de chacun de ses matchs cette semaine, mais a déclaré qu’il ne ressentait aucun impact physique.

“Je me sens bien, j’ai de l’énergie”, a-t-il déclaré. “Jusqu’ici tout va bien”, a-t-il déclaré.

Ruud et Hurkacz ont échangé des pauses précoces, mais le Norvégien a pris l’avantage dans le premier set, le remportant sur une autre pause de service.

Il a ensuite infligé une nouvelle punition en brisant Hurkacz à l’amour dans le match d’ouverture de la seconde alors qu’il tentait de donner le ton pour le reste du match.

Mais Hurkacz a riposté avec une pause immédiate et a continué à égaliser le match à un set chacun.

Hurkacz s’est rapidement échappé dans le set décisif, prenant une avance de 4-1 avec deux pauses rapides de service avant de conclure le triomphe du retour.

Il s’est vengé d’une défaite face à Ruud au quatrième tour de Roland Garros il y a deux mois.

A LIRE AUSSI | Championnats du monde juniors de squash : l’Indien Anahat Singh accède aux quarts de finale

“Je restais juste agressif, je cherchais des opportunités, j’essayais juste de saisir toutes les chances de prendre de l’avance dans le rallye et de le mettre mal à l’aise”, a déclaré Hurkacz.

Hurkacz a remporté ses cinq premières finales ATP – dont le Miami Masters en avril – et tient à poursuivre sa série de victoires.

“J’essaie juste de concourir aussi fort que possible, d’être aussi bien préparé (que possible)

« J’ai eu la chance de gagner les premières finales. Mais demain est un nouveau match. Ça va être très délicat. »

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici